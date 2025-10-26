Gabriella Labate, chi è la moglie di Raf e la malattia affrontata negli anni: "Scoperta per caso"

La vita del cantante Raf è stata segnata in maniera positiva dallo speciale incontro con Gabriella Labate, divenuta sua compagna di vita. La showgirl e ballerina ha affrontato un momento molto complicato qualche anno fa, una malattia che ha cambiato la sua vita e che ha avuto la fortuna di affrontare accanto al marito Raffaele, sempre pronto a stare al suo fianco nei momenti più difficili.

In una vecchia intervista la celebre attrice e moglie di Raf ha raccontato la sua patologia, entrando nei dettagli di quanto vissuto: “Mi ricoverano d’urgenza per una trombosi alla vena cava, ha detto l’attrice nel programma di Canale Cinque condotto da Silvia Toffanin. Un’esperienza non facile che ha segnato in maniera inevitabile Gabriella Labate, riuscita però a mandare alle spalle quella che rischiava di essere una pagina nera e ancora peggiore di come è andata.

Gabriella Labate e i dettagli della malattia

Gli anni di battaglia di Gabriella Labate sono stati particolarmente complicati da gestire per la showgirl e attrice, apprezzata in numerose esperienze sul piccolo schermo e anche film e commedie riconosciute a livello nazionale, recitando al fianco di mostri sacri della commedia italiana, da Christian De Sica a Claudio Amendola. Riaprendo la scatola dei ricordi, Gabriella Labate ha raccontato tornando a parlare della malattia con la quale ha fatto i conti in passato:

“Il pensiero di dare ancora delle preoccupazioni a loro era il dolore più forte” le parole dell’artista che ha goduto dell’appoggio della famiglia ma sperava in cuor suo di non provocare altri pensieri ai suoi cari. Nel corso degli anni anche lo stesso Raf ha raccontato gli anni complessi nei quali non ha mai lasciato la moglie da sola, ma alla quale ha sempre fatto sentire appoggio e affetto.

