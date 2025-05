Gabriella Labate, chi è la moglie di Raf: figli, vita privata e malattia rara: “Tolta una massa che dall’utero è arrivata al cuore”

C’è anche Gabriella Labate ospite della puntata di oggi, mercoledì 21 maggio 2025, de La volta buona di Caterina Balivo, la showgirl, ballerina e attrice è nata a Roma nel 1964 ed ha dunque quasi 61 anni. Negli anni ’90 è stata spesso al centro del gossip per la sua storia d’amore con Raf, Gabriella Labate ed il marito Raf, infatti, si sono conosciuti negli anni ’90, sposati nel 1996 e da allora non si sono più lasciati arrivando al traguardo dei trent’anni di matrimonio. La coppia ha due figli, Bianca, che oggi ha 29 anni e Samuele di 25.

Un curiosità che in pochi sanno è che Raf ha chiesto a Gabriella Labate di sposarlo durante la registrazione del video Il Battito Animale. Nella vita privata di Gabriella Labate, tuttavia, non sono mancati anche lutti e gravi drammi. Giovanissima è rimasta sconvolta dalla prematura morte del fratello, stroncato da una leucemia mentre in anni più recenti, Gabriella Labate ha dovuto fare i conti con una malattia rara di cui lei stessa ha parlato in numerose interviste e della ha parlato anche in un libro dal titolo ‘Nudi’. “Mi hanno dovuto togliere una massa che dall’utero era arrivata fino al cuore.”

Chi è Gabriella Labate e che cosa fa oggi: carriera della ballerina ed attrice dal successo al dietro le quinte

Per quanto riguarda, invece, la carriera di Gabriella Labate, dopo aver frequentato una scuola di danza giovanissima viene scelta al Bagaglino come Primadonna e per diversi anni ne è protagonista. Successivamente è ballerina e soubrette in molte trasmissioni come Cocco e Stasera mi butto, dopo una breve parentesi come conduttrice al timone di Scherzi a parte al fianco di Teo Teocoli ed una come attrice nel film di Carlo Vanzina, torna al suo primo amore la danza. In anni più recenti Gabriella Labate ha lavorato dietro le quinte dopo il successo ottenuto, è direttrice della artistica della Angel’s gate studio, una scuola di danza ed ha firmato alcuni brani del marito Raf come Ogni piccola cosa di te e metamorfosi e scritto due romanzi La gonna bruciata e Nudi.