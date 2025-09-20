Gabriella Labate è la storica moglie del cantante Raf, artista che presenzierà anch'egli all'evento sabato 20 Settembre per ricordare Pino Daniele

Gabriella Labate è la moglie del noto cantante Raf, artista che presenzierà all’evento Pino è – Il Viaggio del musicante, concerto in onore di Pino Daniele che si terrà sabato 20 Settembre in prima serata e in diretta alla Rai. I due sono davvero molto legati, andiamo a vedere meglio chi è Gabriella Labate.

Gabriella Labate nasce a Roma il 14 Ottobre 1964 e non si conosce molto riguardo la sua infanzia. Fin da piccola la ragazza si iscrisse ad una scuola di danza e l’artista dopo un pò si fece notare ed andò a lavorare al Bagaglino di Francesco Pingitore. Oltre a questo la ragazza lavorò come modella e posò anche in copertine hot in riviste importanti come ad esempio Playboy.

Negli anni la donna ha lavorato anche come attrice, in commedie come S.P.Q.R 2000 e 1/2 anni e Il Ritorno del Monnezza. Successivamente lavorerà anche come direttrice e autrice di brani di Raf, suo marito con il quale ormai da anni è molto legata. La coppia si è conosciuta nel 1987 e i due si sono sposati nel 1996.

Raf e Gabriella Labate, i due come si sono conosciuti

Gabriella Labate ha conosciuto Raf nel 1987 a Saint Vincent ed inizialmente la donna ha rivelato che non sembrava molto interessata a lui mentre il cantante l’ha notata subito. Dopo una strenua corte alla fine i due sono usciti insieme e da quel momento sono apparsi sempre molto uniti. Gabriella e Raf hanno due figli, ormai adolescenti, Bianca e Samuele.

Gabriella Labate ha raccontato in passato a Verissimo di aver dovuto lottare con una malattia rara che gli ha complicato e non poco le cose, ovvero: “E’ un problema nato nell’utero e che poi è entrato nelle ovaie, è salito in tutti i vasi ed ha raggiunto anche il cuore”, Gabriella ha rischiato grosso ed ha raccontato più volte di aver rischiato anche la vita.

Sia Bianca che Samuele stanno provando ad intraprendere la carriera artistica come i genitori. Bianca è molto attiva sui social ed ha lavorato dietro le quinte di programmi come Avanti un Altro e il Grande Fratello ed ora lavora a videoclip e fotografie. Samuele invece lavora come il padre nel mondo della musica e canta con il soprannome di D’Art. Ha fatto un duetto con il padre nel brano inedito Samurai.