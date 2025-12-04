Da quasi trent’anni insieme, Gabriella Labate e Raf sono una coppia che hanno vissuto alti e bassi: insieme hanno due figli

Avere nella vita una persona su cui poter contare è fondamentale e quando non la si ha è come se si dovesse vivere a metà. Nella vita del cantante Raf – che il prossimo salirà sul palco dell’Ariston durante Sanremo – c’è una donna che gli ha sempre fatto battere il cuore ovvero la moglie Gabriella Labate con la quale ha allargato la famiglia con due figli ovvero Bianca e Samuele.

Gabriella Labate, chi è la moglie di Raf / L'amore per i figli Bianca e Samuele ed una dura malattia

E proprio in occasione di un importante compleanno della figlia Bianca la mamma ha voluto scriverle delle parole commoventi facendo presente che “il nostro cuore orgoglioso e peno di amore cin te per sempre”. Si sono sempre mostrati una famiglia molto unita. Si supportano a vicenda e amano condividere dei bei momenti insieme.

Gabriella Labata, chi è moglie Raf/ Dal colpo di fulmine al calvario per malattia: "Incredibile raccontarlo"

Gabriella Labate, Bianca e Samuele festeggiano il papà Raf che andrà a Sanremo 2026

E Gabriella Labate insieme ai figli Bianca e Samuele hanno pubblicato sui social una videochiamata fatta con il papà Raf all’annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 in veste di Big. Senza dubbio uno dei pochi big che conterrà quest’edizione. Ennesima dimostrazione di come siano una famiglia molto unita.

Stanno insieme da quasi trent’anni, si sono uniti nel nome dell’amore, anche se in una vecchia intervista a Verissimo hanno raccontato che non sempre è tutto rosa e fiori. Insieme hanno girato per il mondo e pensare che almeno all’inizio a lei stava un po’ antipatico perché lo credeva tutt’altra persona da quel che era in realtà. Il segreto per una relazione duratura? Non averne ed essere felici di stare insieme.

Gabriella Labate, chi è la moglie di Raf/ "Amore all'improvviso, ma all'inizio mi stava antipatico"