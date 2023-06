Gabriella Labate, la moglie di Raf e la malattia/ “Mi era cresciuto un Alien dall’utero fino alle ovaie”

Gabriella Labate, chi è la moglie di Raf e il periodo della malattia: “Mi era cresciuto un Alien dentro”

Gabriella Labate è una affermata showgirl, coreografa e attrice italiana, nonché moglie del cantante Raf con cui è sposata da più di venticinque anni. Nel corso della sua carriera si è dedicata soprattutto alla danza, ma si è ritagliata uno spazio anche nel mondo dello spettacolo, con alcune interpretazioni e ruoli in pellicole minori. Raf e sua moglie hanno dovuto affrontare un periodo molto difficile e preoccupante dal punto di vista personale. Tutto è cominciato con un ricovero d’urgenza della Labate, colpita da una trombosi alla vena cava, la vena che va diretta nel cuore. Dalla tac effettuata al policlinico Gemelli arrivò una diagnosi spaventosa: una patologia rarissima.

A Gabriella Labate fu trovata una grossa massa sia all’utero che sull’ovaio destro, da asportare immediatamente. Un’operazione urgente e che, inevitabilmente, ha lasciato il segno nella vita di Gabriella: “Praticamente mi era cresciuto questo Alien, come lo chiamo io, dall’utero era entrato nelle ovaie e attraverso le vene ovariche si è ramificato in tutti i vasi sanguigni fino al cuore”, ha raccontato la Labate in passato.

Grazie alla buona riuscita dell’operazione la moglie di Raf è riuscita a vedere la luce, dopo anni di ansie, paure e tormenti. C’è stato poi un altro delicato intervento cardiochirurgico, a cui Gabriella Labate si è dovuta sottoporre e che a quanto pare ha superato brillantemente. Post operazione è rimasta una cicatrice enorme, dal petto fino all’inguine.

Oggi, come dicevamo, Gabriella Labate sembra aver superato tutto ed è in piena forma, al fianco del suo Raf che ovviamente è più sereno e solare. Il loro equilibrio familiare si può dire finalmente ritrovato e al sicuro.

