38 anni di matrimonio e un amore in crescendo, ancora oggi in divenire; questo si evince dalla luce negli occhi di Gabriella Labate quando si tratta di parlare della sua storia d’amore con il marito Raf. Ospite oggi a La Volta Buona con sua figlia Bianca, è stata incalzata da Caterina Balivo proprio sulla solidità della liaison che dura da quasi quattro decenni. L’ex showgirl, nel celebrare il rapporto, ha portato alla luce tanti aneddoti e uno in particolare ha colpito l’attenzione degli ospiti in studio.

Gabriella Labate, moglie di Raf: “La famiglia prima di tutto”/ La figlia Bianca: “Papà famoso? Non è un peso”

Gabriella Labate a La Volta Buona: “Ho fotografato la reazione di mio marito Raf nel momento in cui gli ho detto di essere incinta…”

“Ho fotografato la sua reazione quando gli ho detto di essere incinta”, un’idea geniale quella di Gabriella Labate che ha approfittato di una polaroid per immortalare suo marito Raf nell’esatto momento in cui gli annunciava la futura nascita di Bianca, al suo fianco oggi proprio a La Volta Buona. Quest’ultima, visto l’assist, aggiunge: “Tra l’altro sono stata concepita a Cuba, dove si sono sposati”.

Gabriella Labate, moglie di Raf: “Mai avuta una crisi importante”/ “Sentiamo la mancanza ogni giorno…”

In riferimento al matrimonio con suo marito Raf celebrato 38 anni fa a Cuba, Gabriella Labate ha rivelato un ulteriore retroscena: “Leggenda voleva che fosse finto”. Pare infatti che, data la meta forse inusuale secondo il giudizio del tempo, si dubitasse della veridicità dell’unione. Per buona pace dei malpensanti, l’ex showgirl e il cantautore risultano sposati ufficialmente anche se dopo un iter burocratico piuttosto lungo. “Ci sono voluti 2 anni di pratiche in Vaticano per renderlo ufficiale”.