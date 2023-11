Gabriella Labate, moglie di Raf “al nostro primo appuntamento gli ho dato buca”/ “Mi invitò a cena e…”

Gabriella Labate e il primo appuntamento con Raf: “Gli ho dato buca“

In un’intervista al settimanale Chi, in cui ha anche ricordato la malattia che ha dovuto affrontare, Gabriella Labate si è soffermata sulla romantica storia d’amore che la lega a Raf. Sposati dal 1996, in realtà la coppia si conobbe ben 35 anni fa, sebbene all’inizio le cose non andarono come il cantante sperava. A raccontare com’è andato il loro primo appuntamento è la stessa showgirl, la quale diede buca a colui che sarebbe poi diventato il grande amore della sua vita.

Gabriella Labate, moglie di Raf, ricorda la malattia/ "Abbiam vissuto momenti drammatici, oggi il mio corpo…"

“Per me è un gran figo, a parte la prima volta che l’ho visto e che non mi piaceva per niente, pensi che lui mi ha invitato a cena e io non ci sono andata. Al nostro primo appuntamento gli ho dato buca“, ha ammesso. Il loro primo incontro avvenne durante un programma: “Eravamo nella stessa trasmissione, si chiamava Improvvisando, lui doveva provare una canzone, che non era la sua e che mi piaceva, e sono rimasta ad ascoltarlo“. E ha aggiunto: “Lui era veramente impacciato, gli cadeva lo spartito, si copriva e io pensavo: ‘Ma allora è proprio timido’. Dopo, tornata in camerino arriva un tipo che mi dice che Raffaele mi voleva invitare a cena, ma per timidezza aveva mandato lui“.

Gabriella Labate, moglie di Raf, ricorda la malattia/ "Abbiam vissuto momenti drammatici, oggi il mio corpo…"

Gabriella Labate: “Ci siamo ritrovati a Napoli, mi ha invitato a cena e…“

Gabriella Labate inizialmente accettò l’invito a cena di Raf, salvo poi dargli buca: “Io lavoravo quella sera, non avrei fatto in tempo, ma gli ho detto di sì che sarei andata. Che brutta cosa. Sul tardi, tornando in albergo con un’amica sono passata proprio davanti al ristorante dove avremmo dovuto vederci e c’era il cameriere che chiudeva la serranda. Allora abbiamo chiesto se c’era stato Raf a cena e lui: ‘Sì, è stato qua fino a mezz’ora fa. Ma lei è Gabriella? Ha lasciato una lettera per lei’. Leggo la lettera, mi sento in colpa, lo chiamo e lui mi chiede se voglio andarlo a salutare e io vado con la mia amica“.

Gabriella Labate, moglie di Raf, ricorda la malattia/ "Abbiam vissuto momenti drammatici, oggi il mio corpo…"

Alla fine la coppia si incontrò e, dopo un’iniziale periodo di distacco, si ritrovò in un’altra trasmissione e da quel momento si innamorò perdutamente: “Il nostro saluto è stato proprio un saluto, abbiamo bevuto un bicchiere d’acqua e ci siamo detti che ci saremo incontrati il mese dopo perché entrambi avremmo lavorato nella stessa trasmissione, Cocco. Ricordo di avere lasciato quella stanza in un’altra dimensione, ho detto alla mia amica che ero innamorata persa di lui, di uno di cui non sapevo niente. Così non ci siamo né visti né sentiti per un mese. Ci siamo ritrovati negli studi televisivi a Napoli, lui mi ha invitato immediatamente a cena e, da quella sera, non sono neanche tornata a casa mia, non ci siamo mai più lasciati“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA