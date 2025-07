Gabriella Labate, moglie di Raf, chi è: showgirl e ballerina, i due si sono sposati nel 1996. Eppure agli inizi non era nata una simpatia tra loro

Da oltre venticinque anni, Raf è legato alla stessa donna, Gabriella Labate, sua moglie. La donna ha vissuto con il cantante i momenti più belli ma anche difficili della sua vita, vivendo con lui un amore importante che ha superato numerosi periodi “no”.

La moglie di Raf non è nuova al mondo dello spettacolo e la sua popolarità non deriva di certo da quella del marito. Anche lei, infatti, ha lavorato a lungo in tv come showgirl e attrice, ma anche coreografa. Dopo aver studiato infatti danza, è stata notata e portata al Bagaglino, dove hanno cominciato la loro carriera tantissime artiste.

Nello stesso periodo ha cominciato la sua attività da modella, posando per diversi servizi di fotografia. È stata poi valletta e ancora attrice: ha recitato ad esempio con Carlo Vanzina. È diventata ancora dopo direttrice di una scuola di danza. Nel 1996, dopo aver conosciuto Raf ed essersi innamorata di lui, Gabriella Labate lo ha sposato. Ma come è nato l’amore che ha poi portato ad un lungo e felice matrimonio e alla nascita di due figli?

Gabriella Labate, moglie di Raf, chi è: “L’ho conosciuto in tv”

Come si sono conosciuti Gabriella Labate, moglie di Raf, e suo marito? “L’ho incontrato in tv, ma inizialmente mi sembrava antipatico, poi, ci siamo rivisti a Napoli in un altro programma e lui dice che non l’ho neanche guardato” ha raccontato la ex showgirl, che dopo il matrimonio si è dedicata soprattutto alla sua famiglia e ai due figli avuti con Raf.

Dopo il terzo incontro, avvenuto a Saint Vincent, Gabriella è stata invitata a cena da Raf e ha accettato, ma con l’intenzione di non andare. E così fu. Una grande delusione per il cantante che nonostante il boccone amaro che è stato costretto a mandare giù, ha deciso di lasciarle un biglietto con il suo numero. E proprio quel telefono, dopo qualche giorno, squillò. Era appunto Gabriella, che pentita del gesto fatto, decideva di conoscere meglio quel cantante agli inizi della sua carriera.

