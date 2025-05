L’amore al centro di tutto, anche della puntata odierna de La Volta Buona; con Caterina Balivo gli ospiti raccontano le proprie storie e commentano le tappe di altri innamorati noti ma spiccano, fra tutti, le parole di Gabriella Labate. La moglie di Raf è raggiante nel sottolineare la longevità del rapporto con il cantante; un rapporto maturo ma – ci tiene a sottolineare – normale a dispetto dei valori artistici e dalla notorietà. “37 anni insieme? Mi merito un applauso, voglio una torta ai 40!”.

Caterina Balivo è quasi incredula, al punto da incalzare Gabriella Labate a proposito dell’amore per il marito Raf: “Ma davvero, nemmeno una crisi?”. La moglie del cantante non ha dubbi, anzi, sottolinea come ci sia una netta differenza tra le liti che sono inevitabili in un rapporto di coppia e le crisi vere e proprie, mai conosciute nella sua storia d’amore. “Noi stiamo davvero tanto insieme, quando siamo distanti ci manchiamo. Una crisi? Allora, voglio sfatare una cosa; io ballerina, lui cantante, sembra una favoletta… Non è così. Siamo una famiglia normale, abbiamo la nostra routine quotidiana. Certo, crisi importanti no; però certo, si litiga. Spesso capita che dopo mezz’ora non sappiamo nemmeno perchè abbiamo discusso”.

Gabriella Labate a La Volta Buona: “Tradimenti? Sarebbe un problema anche solo provare un interesse…”

Passando ad un ragionamento più generale con riferimento alle coppie che vivono la piaga del tradimento, Gabriella Labate – moglie di Raf – ha spiegato: “Mai saputo di tradimenti, quindi ovviamente spero di no; per me sarebbe già un problema provare interesse per un’altra persona, un campanello d’allarme”. L’infedeltà è un tema su cui la ballerina ha le idee molto chiare e, sempre a La Volta Buona, ha chiosato così sull’argomento: “In questi casi vuol dire che c’è qualcosa che non va. Noi per esempio viviamo la nostra vita felicemente in ogni senso”.