Gabriella Labate, moglie di Raf, ricorda la malattia/ “Abbiam vissuto momenti drammatici, oggi il mio corpo…”

Gabriella Labate e la malattia: “Abbiamo vissuto dei momenti drammatici“

Gabriella Labate ha concesso un’intima intervista al settimanale Chi, in cui ha parlato della sua storia d’amore con il cantautore Raf, ma anche della malattia che ha dovuto affrontare. La showgirl e attrice in passato aveva parlato di questa rara malattia che l’aveva colpita, un problema grave di salute al cuore e all’utero. “Mi era cresciuto questo Alien dall’utero, era entrato nelle ovaie e attraverso le vene ovariche mi si è ramificato in tutti i vasi sanguigni, fino al cuore“, aveva raccontato lo scorso anno in un’intervista nel salotto di Verissimo.

Ora, ai microfoni del settimanale, la Labate ha affrontato nuovamente l’argomento legato alla malattia, sopraggiunta proprio nel momento in cui aveva da poco pubblicato il suo nuovo romanzo: “Proprio nell’ultimo firmacopie avevo delle sensazioni strane, il mio fisico mi diceva che c’era qualcosa che non andava. Poco dopo sono stata ricoverata al Gemelli, ci sono rimasta due mesi, ho avuto una patologia molto rara, abbiamo vissuto dei momenti drammatici. Ho avuto anche l’asportazione dell’utero e delle ovaie“.

Gabriella Labate: “Alle mie cicatrici mi sono affezionata“

Gabriella Labate, da questa rara malattia che ha dovuto affrontare, ha acquisito maggiori consapevolezze sulla sua vita nonostante il dolore vissuto. In particolare, ha imparato ad accettare le cicatrici rimaste sul suo corpo: “Si dice che certi percorsi siano necessari, ma la consapevolezza della mia vita, la consapevolezza della felicità ce l’avevo pure prima, me lo sarei evitato questo viaggio nel dolore… Oggi il mio corpo ha parecchie cicatrici, ma a Raffaele piaccio tanto lo stesso. E io alle mie cicatrici, che all’inizio volevo togliere, mi sono affezionata“.











