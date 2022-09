Gabriella Labate, moglie Raf e figli/ Lei: “ci siamo incontrati in una trasmissione”

Gabriella Labate e il primo incontro con Raf

Gabriella Labate è la moglie di Raf. Un grande amore da cui sono nati due splendidi figli: Samuele e Bianca. 25 anni fa il primo incontro che ha cambiato la vita della ex ballerina e conduttrice e di uno dei cantautori più famosi. Tutto è iniziato proprio grazie alla televisione come ha rivelato la ex conduttrice di ‘Scherzi a parte’: “ci siamo incontrati in una trasmissione, lui cantava, io ballavo. È stato un incontro vero, fatto di sguardi”. All’inizio però non è andato nei migliori dei modi, visto che la showgirl ha confessato: “all’inizio a me stava antipatico perché mi sembrava un altro tipo di persona, poi ho capito com’era davvero. Comunque a quella cena non ci sono andata, ho lavorato fino a tardi e all’epoca non c’era modo di avvisarlo. Quando sono arrivata al ristorante, che stava per chiudere, lui non c’era ma uno dei camerieri mi ha consegnato una sua lettera”.

Dopo un pò di tempo però qualcosa è cambiato, visto che Gabriella si è perdutamente innamorata di Raf. Oggi la coppia è felice come non mai e a chi le ha chiesto quale sia il segreto del loro amore ha detto dalle pagine di Vanity Fair: “non ci siamo mai chiesti il segreto del nostro amore. Noi, un’ora e per sempre. Vivere quotidianamente ogni cosa. Sentire di avere il piacere di stare insieme ancora per molto”.

Gabriella Labate e l’amore per Raf

25 anni d’amore tra Gabriella Labate e Raf. La bella showgirl è legata da tantissimi anni al cantautore di brani come “Self control”, “Sei la più bella del mondo”, “Infinito” e tanti altri. Proprio il cantautore non ha fatto segreto che la moglie è stata la sua musa ispiratrice per diverse canzoni tra cui la super hit del 1995 “Sei la più bella del mondo”. Tra loro mai uno screzio, un litigio oppure del gossip. Il segreto? “Non essercelo mai chiesto. Noi, un’ora e per sempre. Vivere quotidianamente ogni cosa. Sentire di avere il piacere di stare insieme ancora per molto” – ha detto la showgirl che ha collaborato con il marito nella composizione di diversi brani.

Non solo, la Labate ha scritto anche un libro dal titolo “La gonna bruciata”. Che dire: una vita di coppia vissuta alla grande con la showgirl che parlando del marito Raf ha sottolineato:”la nostra è una vita normale”.











