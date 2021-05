Gabriella Labate, moglie Raf/ “Il nostro segreto è non avere segreti”

Gabriella Labate è la moglie di Raf: dal primo incontro al grande amore. La ballerina e conduttrice televisiva ha raggiunto la grande popolarità proprio grazie al Bagaglino di Pier Francesco Pingitore facendosi apprezzare anche come conduttrice del programma cult “Scherzi a parte”. Poi l’incontro con il cantautore Raf che le ha cambiato per sempre la vita. A raccontare come sono andate le cose è stata proprio la bellissima Gabriella durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair: “ci siamo incontrati in una trasmissione, lui cantava, io ballavo. È stato un incontro vero, fatto di sguardi”.

Raf/ "La vita oggi è molto complicata per i giovani"

La showgirl parlando di quella sera ha poi aggiunto: “mi ha invitato a cena. All’inizio a me stava antipatico perché mi sembrava un altro tipo di persona, poi ho capito com’era davvero. Comunque a quella cena non ci sono andata, ho lavorato fino a tardi e all’epoca non c’era modo di avvisarlo. Quando sono arrivata al ristorante, che stava per chiudere, lui non c’era ma uno dei camerieri mi ha consegnato una sua lettera”.

Raf/ Che fine ha fatto? I suoi fan pazzi della figlia Bianca...

Gabriella Labate e Raf: “il piacere di stare insieme ancora per molto”

Un grande amore quello che lega Gabriella Labate e Raf che sono sposati da 25 anni. Dal loro matrimonio sono anche due bellissimi figli Samuele e Bianca. Una storia d’amore importante che non ha mai conosciuto crisi come ha raccontato proprio la ballerina e showgirl che, interrogata sul segreto del suo amore con Raf, ha detto: “non essercelo mai chiesto. Noi, un’ora e per sempre. Vivere quotidianamente ogni cosa. Sentire di avere il piacere di stare insieme ancora per molto”.

Durante questi 25 anni d’amore, Gabriella ha più volte lavorato fianco a fianco col marito occupandosi della direzione artistica, ma anche delle coreografie dei concerti del compagno. Non solo, Labate è anche autrice di diversi brani del marito e ha persino pubblicato un libro dal titolo “La gonna bruciata”. Una vita d’amore e di impegni quella di Gabriella Labate e Raf che, parlando della vita col compagno, ha precisato: “la nostra è una vita normale”.

GABRIELLA LABATE, MOGLIE RAF/ “All’inizio mi stava antipatico, sembrava un tipo…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA