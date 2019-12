Gabriella Labate, moglie Raf/ “Il nostro segreto? E’ non avere segreti!”

Gabriella Labate è la moglie di Raf, il cantante ospite dell’evento televisivo “Capodanno in musica” trasmesso in diretta su Canale 5. La ex ballerina negli anni ’90 è stata uno dei volti noti del piccolo schermo raggiungendo la grande popolarità come showgirl del celebre “Bagaglino” di Pier Francesco Pingitore dove ballava con Pamela Prati e Valeria Marini. Dopo il successo del Bagaglino, la moglie di Raf diventa conduttrice di Scherzi a Parte con Gene Gnocchi e Teo Teocoli fino al primo incontro con Raf, l’uomo che ha sposato nel 1996 con una cerimonia celebrata nell’isolamento di Cuba. Da allora la coppia è inseparabile, un amore che dura da quasi 24 anni e che è stato coronato anche dalla nascita di due figli Bianca e Samuel.

Gabriella Labate: “l’incontro con Raf? Fatto di sguardi”

Dalle pagine di Vanity Fair Gabriella Labate ha raccontato anche il primo incontro con Raf avvenuto a Saint Vincent. “Ci siamo incontrati in una trasmissione, lui cantava, io ballavo. È stato un incontro vero, fatto di sguardi”. Uno scambio di sguardi ha dato il via al loro grande amore, ma prima di innamorarsi la coppia ha cominciato a frequentarsi. Tutto è cominciato con una cena: “mi ha invitato a cena. All’inizio a me stava antipatico perché mi sembrava un altro tipo di persona, poi ho capito com’era davvero. Comunque a quella cena non ci sono andata, ho lavorato fino a tardi e all’epoca non c’era modo di avvisarlo. Quando sono arrivata al ristorante, che stava per chiudere, lui non c’era ma uno dei camerieri mi ha consegnato una sua lettera”. Da quella lettera è scattato l’inizio del loro grande amore; un amore che ancora oggi è più forte di prima. Oggi Gabriella ha lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla grande passione della danza visto che lavora come direttrice artistica e coreografa presso una scuola di danza, ma collabora anche con il marito nella scrittura di alcuni brani. Non solo, ha pubblicato anche un libro dal titolo “La gonna bruciata”. Alla domanda qual è il segreto del suo amore con Raf risponde: “il nostro segreto è non avere segreti. Vivere quotidianamente ogni cosa. Sentire di avere il piacere di stare insieme ancora per molto. Se due persone smettono di essere felici, invece, fa male continuare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA