Gabriella Labate, moglie Raf/ La curiosa proposta di nozze, il grave incidente e…

Gabriella Labate e Raf, un amore solido e longevo: la proposta di nozze durante le riprese di un video musicale

Gabriella Labate è la moglie del celebre cantante Raf. Per diversi anni l’abbiamo vista all’opera come soubrette de Il Bagaglino, poi come showgirl in altri programmi di successo come Scherzi a parte e Stasera mi butto. Forse non tutti sanno che in passato, la modella, ha anche posato per riviste come Excelsior, Playboy e Playmen; mentre come attrice ha preso parte al film S.P.Q.R. 2000 e ½ anni fa. Nell’ultimo periodo si è prevalentemente dedicata all’Angel’s Gate Studio, la sua amata scuola di danza, oltre a curare la parte artistica dei lavori di Raf.

La loro relazione, nata sotto i riflettori del gossip, si è pian piano allontanata dal chiacchiericcio mediatico. Curioso come durante le riprese de Il Battito Animale, il cantante decise di chiedere alla sua Gabriella di sposarla. Si trovavano in Giamaica, a quanto pare, per portare a termine le riprese del video. “Hai tre secondi per rispondermi”, le disse lui, trovando una risposta ovviamente positiva da parte di Gabriella. La Labate e Raf, in seguito, sono anche diventati genitori di Bianca e Samuele, coi quali vanno d’amore e d’accordo.

Gabriella Labate e Raf, quel brutto incidente che costò caro alla moglie del cantante

Gabriella Labate e Raf, tuttavia, hanno vissuto anche momenti non semplici nel corso della storia d’amore. La coppia, a quanto pare, ha dovuto fare i conti con un momento estremamente duro legato ad un caso di malasanità della quale sarebbe stata vittima proprio la moglie del cantante. Gabriella dopo un indicente decise di sottoporsi ad un intervento alla spalla.

In occasione dell’intervento, però, qualcosa non funzionò come preventivato e infatti ci fu un gravissimo errore fatto dall’anestesista durante l’operazione: pare che quest’ultima, per sbaglio, le avesse forato un polmone. La questione fu risolta parecchio tempo dopo, in seguito ad un altro lungo ricovero in una clinica. Uno spiacevole e triste capitolo della sua vita, che Gabriella ha denunciato rabbiosamente anche in televisione.

