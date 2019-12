GABRIELLA MARTINELLI E LULA/ Con “Il gigante d’acciaio” a Capodanno in attesa di Sanremo

Nella notte fra il 31 dicembre e il 1° gennaio, sul palco per L’anno che verrà ci sarà anche la coppia di artiste formata da Gabriella Martinelli e Lula. Le due ragazze sono riuscite a emergere in tempi recenti grazie alla loro vittoria ad Area Sanremo, e alla conseguente partecipazione all’importante kermesse canora nel 2020 nella rinnovata sezione delle Nuove Proposte. Gabriella viene attualmente considerata come uno dei talenti musicali più cristallini dell’ultima generazione e ha scelto proprio Lula per essere affiancata nel suo progetto discografico. È così nato il brano Il gigante d’acciaio, grazie al quale la coppia ha già ottenuto un buon successo. Si tratta di una canzone dalla forte impronta sociale, essendo dedicato all’Ilva di Taranto.

GABRIELLA MARTINELLI E LULA VERSO SANREMO

Quest’ultima viene definita come un enorme posto tutto rosso, ora tornato alla ribalta a livello nazionale per il rischio di possibili licenziamenti. Il testo, già forte di per sé, è stato ulteriormente rafforzato dall’inserimento delle strofe rap di Lula. Gabriella Martinelli è originaria della Puglia e ha fatto l’artista di strada in giro per l’Europa per cercare di far ascoltare la propria voce. Ha vinto diversi premi musicali e ha già inciso due album, dedicati prettamente alla diffusione di storie femminili. È una donna dalla forte personalità ben convinta del suo talento e pronta a trovare ogni sistema per farsi notare. Al suo fianco ecco Lula, della cui vita privata o carriera si sa ancora ben poco. Siamo certi, tuttavia, che nel corso dei prossimi mesi si parlerà molto anche di lei, grazie a una capacità innata di dare forma a rime in grado di far riflettere il proprio pubblico.

IL SUCCESSO DE “IL GIGANTE D’ACCIAIO”

L’attenzione delle due giovani artiste è ormai rivolta verso il palco dell’Ariston, sul quale si esibiranno dal 4 all’8 febbraio 2020. Nel frattempo, potranno continuare a farsi conoscere in occasione della lunga notte di Capodanno, in onda da Potenza con la conduzione di Amadeus. Gabriella Martinelli è ben presente su Instagram, con un account da circa 3500 follower e destinato ad una grande crescita. Lula, invece, non ha ancora aperto alcun profilo ufficiale sui social network. Nel frattempo, chi vuole conoscere in maniera approfondita le due artiste può vedere e ascoltare la loro performance a Sanremo Giovani con Il gigante d’acciaio.





