Gabriella Pagnozzi, moglie Alessandro Nesta/ Genitori di Tommaso e Sofia: “Loro…”

Grande calciatore, campione del mondo nel 2006, un simbolo per tutti coloro che amano il calcio. Alessandro Nesta è noto per tutte le sue prodezze sul rettangolo verde ma sicuramente meno dal punto di vista della vita privata. Lei si chiama Gabriella Pagnozzi ed è la donna con cui Nesta è convolato a nozze proprio l’anno successivo alla conquista del titolo mondiale vinto dagli Azzurri in Germania. Da questo grande amore sono nati due splendidi figli Tommaso e Sofia. Una famiglia molto felice, una coppia follemente innamorata quella composta da Gabriella e Alessandro che, tuttavia, non ama esporsi ai riflettori. Difficile, infatti, trovare cenni alla loro vita privata o interviste che riguardino gli aspetti più intimi della loro storia.

Alessandro Nesta e il desiderio per il figlio Tommaso

Qualche parola sul privato Alessandro Nesta l’ha spesa invece sui figli. In particolare, in un’intervista rilasciata a Pianeta Milan, parlando del futuro di suo figlio Tommaso ha dichiarato: “Io spero che faccia il cantante. Non parlo mai di calcio in assoluto, non voglio che abbia la pressione del ‘figlio di’. Come ad esempio il figlio di Totti. Mio figlio gioca, si diverte nell’accademia a Miami. Se poi vorrà fare il calciatore o il cantante va bene uguale. Cantante tipo Ultimo”, ha concluso con ironia Nesta.

