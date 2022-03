Gabriella Perino, chi è la compagna di Gerry Scotti/ “Ci siamo ritrovati”

Accettare la fine di un matrimonio non è mai semplice, soprattutto quando da questa unione sono nati dei figli, proprio perché si ha l’idea che questi potrebbero soffrire all’idea di non avere più una casa fissa e di vedere i propri genitori litigare. Una situazione che ha vissuto in prima persona anche Gerry Scotti, che si è separato ormai diversi anni da da Patrizia Grosso, mamma del suo unico figlio, Edoardo.

Nonostante questo, il conduttore è ormai riuscito a innamorarsi nuovamente e lo ha fatto con una sua vecchia conoscenza. Da tempo, infatti, è felice al fianco di Gabriella Perino, architetto che ha incontrato presso la scuola del suo ragazzo. Lei, infatti, è la mamma di uno dei suoi migliori amici.

Il nuovo amore di Gerry Scotti, grazie a cui ha avuto la possibilità di ritrovare la serenità dopo la separazione dalla moglie, è in realtà una sua vecchia conoscenza. Gabriella e il conduttore, infatti, ha riincontrato l’uomo nel 2004, quando da poco si era concluso anche il suo matrimonio, da cui erano nati due figli.

Ben presto, però, i due hanno capito quanto fosse forte il sentimento che li univa. “Il nostro ritrovarci è stato ineluttabile – ha svelato -: Ci conoscevamo fin da ragazzi, e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli”. Entrambi sono riservati e raramente compaiono insieme nelle occasioni ufficialli.

