Gabriella Perino, chi è la compagna di Gerry Scotti/ Il conduttore: “con me nonostante…”

Gabriella Perino è la compagna del celebre conduttore televisivo Gerry Scotti. Con lei al suo fianco, il famoso presentatore Mediaset, ha voltato definitivamente pagina, rispetto al matrimonio precedente con Patrizia Grosso, la cui fine aveva provocato in lui una profonda sofferenza. L’incontro con Gabriella è stato quasi casuale, infatti Gerry e la sua dolce metà si sono incontrati perché una delle figlie della compagna, frequentava la stessa scuola di Milano in cui andava il giovane di casa Scotti, Edoardo.

Diretta/ Bologna Lazio (risultato 0-0) streaming video tv: le formazioni, via!

In una bella intervista rilasciata qualche tempo al quotidiano La Stampa, Gerry ha raccontato di aver molte cose in comune con Gabriella, ma soprattutto ne ha tessuto le lodi umani e caratteriali. “È una donna di grande carattere, mi aiuta negli aspetti pratici della vita, e ha sopportato di vivermi accanto nonostante i riflettori”, le sue parole. La Pennino e Scotti stanno insieme dal 2004 e ad oggi la loro storia d’amore sembra procedere a gonfie vele. La convivenza è arrivata nel 2011, dopo essere frequentati a lungo.

Nainggolan: "Mia famiglia povera, ho sofferto"/ "Bevo 20 drink, ma poi vado in campo"

Gerry Scotti e il matrimonio con Gabriella Perino: “Per ora non ne parliamo, ma poi…”

Pubblicamente Gabriella Perino e Gerry Scotti si vedono poco. Il conduttore, evidentemente, ci tiene a separare la sua vita artistica da quella privata. E la sua dolce metà Gabriella non sembra dispiacersene più di tanto, in quanto non attratta dalle luce dei riflettori. Tuttavia, di tanto in tanto, alla coppia ed in particolar modo a Gerry Scotti viene chiesto se considereranno mai l’idea di sposarsi, dato che ora sono una coppia molto solida.

Su questo argomento è stato lo stesso conduttore a fare chiarezza, spiegando che lui e la compagna hanno punti di vista abbastanza diversi: “Rispetto al matrimonio abbiamo posizioni molto diverse. Lei aveva scelto di non sposarsi nella sua prima esperienza, mentre io avevo scelto di sposarmi e poi le cose sono andate male. Per cui abbiamo convinzioni diametralmente opposte. Per il momento non ne stiamo parlando… però boh”.

Diretta/ Varese Pesaro (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca!

© RIPRODUZIONE RISERVATA