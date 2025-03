Un tuffo nella vita privata di Gerry Scotti: chi è la compagna Gabriella Perino

Da diversi anni, ormai, Gerry Scotti ha trovato una stabilità sentimentale con Gabriella Perino, attuale compagna da cui è inseparabile. Benché non siano sposati, Gerry e Gabriella sono profondamente uniti: si sono conosciuti grazie ai due figli, Edoardo e Beatrice, che frequentavano la stessa scuola. Gabriella Perino è arrivata nella vita di Gerry Scotti dopo la sofferente separazione dalla prima moglie Patrizia Grosso.

Eleonora Cecere, chi è: "Nella vita mi sono dovuta sudare tutto"/ "Provini? Nessun regalo"

Oggi il conduttore e la sua dolce metà vivono il loro amore alla larga dalle luci dei riflettori, ma a quanto pare regna grande feeling all’interno della relazione. D’altronde Gabriella Perino e Gerry Scotti sono una coppia consolidata, che ha affrontato e superato brillantemente tutte le varie fasi della relazione.

Mirko Gancitano, chi è il marito di Guenda Goria: il figlio Noah e la malattia/ "Operato a soli 3 mesi…"

Gerry Scotti, l’amore maturo con la compagna Gabriella: “Sono guarito dalla gelosia”

Rispetto al passato, Gerry Scotti si sente senza dubbio più maturo. In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, ad ogni modo, il celebre conduttore ha confessato di aver sempre prediletto la stabilità sentimentale e di non aver avuto molte ragazze nel corso della sua vita. “Ne ho avuta una al liceo, una all’università, una alla radio, mentre la quarta l’ho sposata. Ho confuso l’amore con la gelosia, invece non c’entrano niente”, ha ammesso Gerry Scotti, parlando di qualche errore commesso in passato.

Giovanna Lorenzi, chi è la moglie di Roby Facchinetti/ "L'età è la sua vera forza"

Oggi però è tutto più chiaro e con la compagna Gabriella tutto è più facile. Per Gerry la gelosia ha rappresentato un ostacolo insidioso in passato, ma oggi vive sensazioni molto differenti.