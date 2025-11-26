Gabriella Perino, chi è la compagna di Gerry Scotti: i due si conoscevano fin da ragazzi ma si sono reincontrati solamente nel 2011

L’amore tra Gerry Scotti e Gabriella Perino narra di una romanticissima storia nata nel 2011 ma iniziata in realtà molto prima. Il destino, infatti, ha fatto reincontrare i due proprio nel 2011, quando lui era reduce dal divorzio con la sua ex moglie Patrizia e stava vivendo un momento di grande dolore e smarrimento. Lei allo stesso modo aveva chiuso una storia d’amore importante con il suo ex marito. Ne è nata una conoscenza – che in realtà andava avanti da tantissimo tempo prima – che ha portato alla nascita di una bellissima storia. Gabriella e Gerry, infatti, si conoscevano fin da quando erano ragazzi ma si sono appunto rincontrati solamente molto tempo più avanti.

Dopo la fine del matrimonio con Patrizia Grossi, Gerry era smarrito e addolorato: dai suoi genitori, persi tra l’altro pochi anni prima, ha infatti imparato il rispetto per la famiglia e per il sacro vincolo del matrimonio. Così, quando la sua storia è finita, per Gerry è stato un durissimo colpo: sentiva, infatti, di aver fallito in ciò che aveva di più sacro, la famiglia. Fortunatamente con Gabriella ha ritrovato l’amore e la serenità. I due si sono rincontrati infatti quando erano entrambi adulti e reduci da fallimenti sentimentali, o meglio, da delusioni.

Gabriella Perino, la compagna di Gerry Scotti, fa l’architetto. Di nove anni più giovane del conduttore, lo ha reincontrato nel 2011 per caso. I due, infatti, si sono rivisti grazie all’amicizia dei loro figli che andavano in classe insieme. Da quel momento ne è nata una nuova simpatia e presto una storia d’amore. Ora i due sono felici insieme: con lei, il conduttore de La ruota della fortuna ha trovato un nuovo senso di famiglia, grazie anche al bellissimo rapporto che ha con i figli di lei.