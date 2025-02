Gabriella Perino è la storica compagna di Gerry Scotti, una relazione nata da una amicizia, che ormai dura da più di venti anni e che è arrivata dopo un momento particolarmente doloroso per il celebre presentatore che sarà ospite speciale alla prima serata di Sanremo 2025, segnato dalla separazione con la ex moglie Patrizia Grosso. I due infatti si conoscevano già grazie al fatto che i rispettivi figli avevano frequentato la stessa scuola ed erano amici, e come ha confermato il conduttore in varie interviste: “Ci siamo conosciuti quando stavamo affrontando le stesse problematiche da genitori con ragazzi adolescenti, poi ci siamo ritrovati quando entrambi eravamo tornati single e grazie a lei ho superato la sofferenza del divorzio“.

La coppia ora convive felicemente e ha costruito una vera e propria famiglia allargata di cui fanno ormai parte anche figli e nipotini, tuttavia non si è ancora parlato di ufficializzare il rapporto con un matrimonio, anche se questa possibilità non è stata mai effettivamente esclusa da entrambe le parti perchè fu proprio Scotti a dichiarare in merito: “Un legame è qualcosa che va oltre il rito formale, ma non si può mai dire mai“.

La compagna di Gerry Scotti, Gabriella Perino è nata nel 1965 e di professione è architetto, fin dall’inizio della storia con il celebre conduttore ha scelto di rimanere lontano dal mondo dello spettacolo e dal gossip, mantenendo una certa riservatezza e allo stesso tempo sopportando le tensioni che possono a volte crearsi quando si ha una relazione con un personaggio famoso. Proprio questa caratteristica, secondo quanto rivelato dal presentatore in una intervista a Vanity Fair, sarebbe stata uno dei principali punti di forza di un legame così duraturo, perchè: “Lei ha sopportato di vivermi accanto nonostante la luce dei riflettori“.

Mentre il precedente matrimonio era finito proprio a causa dello stress lavorativo che aveva poi portato la ex a scegliere un altro uomo. Gabriella, definita dal compagno “Una donna di gran carattere“, ha saputo quindi conciliare i sentimenti e la vita familiare con gli impegni professionali. Di lei infatti Gerry Scotti ha recentemente detto: “Ho trovato l’anima gemella che mi fatto credere di nuovo nell’amore, questo è il segreto della mia serenità“.