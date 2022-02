Gabriella Perino, chi è la compagna Gerry Scotti/ Instagram, guadagni, curiosità…

Gabriella Perino, chi è la fidanzata di Gerry Scotti

Gerry Scotti è ospite del programma “Michelle Impossible” su Canale 5. Da diversi anni il conduttore Mediaset è legato sentimentalmente a Gabriella Perino, nata a Milano nel 1965, quindi 9 anni più giovane di lui. Non si sa molto della donna, molto gelosa della sua vita privata. La donna ha alcuni account social, nello specifico su Twitter e su Instagram, ma a testimoniare la sua attenzione alla privacy, quest’ultimo è privato. Così come il suo attuale compagno Gerry Scotti, anche Gabriella Perino viene da un matrimonio naufragato. La donna ha avuto da quel matrimonio due figli, un maschio e una femmina Gabriella, e propria la ragazza le ha permesso di conoscere il conduttore di Canale 5. La bambina era infatti in classe con Edoardo, il figlio che il presentatore ha avuto con la prima moglie Patrizia Grosso.

I guadagni di Gabriella Perino e Gerry Scotti

Gabriella Perino: è questo il nome della compagna di Gerry Scotti, ovvero la donna che finalmente è riuscita a riportare il sereno e soprattutto il sorriso sul volto del noto conduttore. Quest’ultimo veniva da un periodo piuttosto difficile, ovvero la separazione dalla prima moglie Patrizia Grosso. Non è noto quali introiti siano generati dalla professione di Gabriella Perino. Secondo la piattaforma Indeed, tuttavia, lo stipendio medio di un architetto si aggira a Milano sui 1.667 euro al mese. Certo, molto dipende da quali lavori si realizzano e per conto di chi. Più noti i guadagni del ben più famoso compagno. Secondo una recente analisi di Repubblica, Gerry Scotti percepirebbe circa 10 milioni di euro l’anno. Cifra frutto sia dei cachet che delle varie attività sia pubblicitarie che promozionali per le quali presta il suo volto. Ma la sua cordialità fa passare tutto in secondo piano. Il consenso di pubblico per Scotti è pressoché unanime.

