Gabriella Perino, compagna di Gerry Scotti, chi è? La donna è al suo fianco dal 2011: insieme a lei ha costruito una famiglia felice

Gerry Scotti è legato, ormai da più di dieci anni, con Gabriella Perino. Dopo aver vissuto il divorzio e aver visto sgretolarsi le sue certezze, con il tempo il conduttore amatissimo dagli italiani è riuscito a ricostruire la sua vita, tornando ad amare, ricostruendo proprio quel concetto di famiglia nel quale ha sempre creduto.

Lo ha fatto grazie a Gabriella, la sua compagna di vita, che con amore, dolcezza e soprattutto riservatezza è riuscita a rubare il suo cuore, standogli accanto. Sulla compagna di Gerry Scotti non sono molte le informazioni. La donna, infatti, è sempre stata molto riservata e allo stesso modo anche il conduttore non ha spesso parlato di lei, tenendo privata la sua storia con Gabriella.

I due, che ormai da anni vivono il loro amore, hanno deciso di goderne in maniera intima e riservata, senza farsi vedere insieme pubblicamente. Un amore, dunque, vissuto lontano dal clamore mediatico, in maniera tale da vivere intensamente un rapporto più puro e vero, senza necessità di apparire e di farsi vedere insieme. A quanto pare Gerry Scotti avrebbe conosciuto la compagna Gabriella Perino quando era ancora giovane, prima del matrimonio con Patrizia Grosso. I due si sarebbero poi persi di vista e tornati a frequentare solamente nel 2011, per poi cominciare una storia d’amore insieme.

Gabriella Perino, la compagna di Gerry Scotti: “Non ama il clamore”

Gabriella Perino, la compagna di Gerry Scotti, è la persona con la quale il conduttore ha deciso di ricostruire la sua vita dopo il divorzio. Con lei, infatti, è tornato a formare la famiglia che aveva sempre sognato, insieme ai loro figli: Gabriella era infatti già mamma, così come Gerry aveva un figlio, Edoardo. “Non so quante sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uomo nazionalpopolare come me, io so che avevo assolutamente bisogno di una donna come lei” ha raccontato uno dei volti più amati della tv.