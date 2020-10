Gabriella Perino, compagna di Gerry Scotti/ “Donna forte e pratica”

Sappiamo tutto di Gerry Scotti, almeno quel che riguarda il suo lavoro e i suoi interessi, ma quasi niente della donna che qualche anno fa gli ha rubato il cuore, Gabriella Perino. Lei è l’attuale compagna del conduttore che al suo fianco ha trovato la serenità e l’amore persi con la fine del suo lungo matrimonio con Patrizia Grosso, madre di suo figlio Ercole. Gabriella Perino, classe 1965, è l’attuale compagna di Gerry Scotti ma anche lei, come lui, ama il riserbo sulla sua vita privata e ha preso le distanze dai social in cui non compare se non con un profilo Twitter non aggiornato. Gabriella Perino non ha niente a che fare con il mondo dello spettacolo visto che è un architetto e, proprio come zio Gerry, ha un matrimonio finito alle spalle da cui sono nati due figli, una femmina, Beatrice e un maschio.

Gabriella Perino, chi è la compagna di Gerry Scotti?

I due stanno insieme dal 2004 e si sono conosciuti proprio grazie ai sui figli e, in particolare, a Beatrice ed Ercole compagni di scuola. Gabriella Perino e Gerry Scotti si conoscevano da tempo, erano amici di infanzia, e si sono ritrovati proprio dopo le rispettive separazioni grazie ai loro figli. Lo stesso conduttore, in un’intervista a Vanity Fair, ha raccontato di aver iniziato ad uscire con lei proprio dopo la separazione dalla moglie anche se la loro relazione è venuta a galla solo nel 2004. Di lei ha detto ‘È una donna dal carattere forte, mi aiuta negli aspetti pratici della vita e ha deciso di starmi accanto nonostante i riflettori’. Nel 2011 hanno deciso di andare a convivere in quel di Milano ma al momento non si parla di matrimonio: “voglio ponderare bene l’idea del matrimonio in chiesa soprattutto per rispetto ai figli delle nostre unioni precedenti, che vanno tutelati e protetti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA