GABRIELLA PERINO, COMPAGNA GERRY SCOTTI/ Chi è? Architetto 54enne e madre di Beatrice

Si chiama Gabriella Perino la donna che Gerry Scotti frequenta stabilmente dal 2004, dopo il divorzio dalla moglie Patrizia Grosso con cui nel 1992 ha avuto un figlio, Edoardo. In realtà, i due si conoscevano già dal 2002, anche se la loro relazione è stata ufficializzata soltanto due anni dopo. Anche Gabriella è già madre di una bambina (oggi donna), Beatrice, ex compagna di scuola di Edoardo. Di fatto, lei e Gerry hanno iniziato a parlare proprio all’uscita dell’istituto, anche se in passato avevano già avuto modo di incontrarsi in circostanze e in ruoli diversi. “Ci conoscevamo fin da ragazzi, e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli”, spiega il celebre conduttore incalzato in un’intervista a Chi. A Vanity Fair, invece, ha parlato della sofferta separazione dalla moglie Patrizia: “Non andavamo più d’accordo, anche per colpa mia, il lavoro mi assorbiva tantissimo”, ha confessato Gerry, ammettendo le sue responsabilità. “Ho sofferto molto, non mi sarei voluto separare da mio figlio. Però ho preso una casa vicino a loro, lo potevo accompagnare a scuola e vederlo sempre. Ma quanti amici invece si sono ritrovati a 40 anni sul divano di mamma e ad attraversare la città per vedere i bambini?”.

Lucilla Agosti/ “Nel mio primo libro c’è tutta me stessa: è il mio quarto bambino”

Gerry Scotti parla della sua relazione con Gabriella Perino

A più riprese Gerry Scotti è tornato a soffermarsi sul rapporto problematico con la moglie, senza nascondere il suo dolore per il fallimento del divorzio. Nella sua vita sentimentale, a un certo punto, è subentrata Gabriella Perino, architetto 54enne che aveva già conosciuto all’inizio della sua carriera, prima di sposare Patrizia Grosso. Quella semplice amicizia, anni e anni dopo, si è trasformata in qualcosa di più: “È una donna di grande carattere”, ha detto ancora Gerry Scotti, 65 anni ad agosto, “mi aiuta negli aspetti pratici della vita, e ha sopportato di vivermi accanto nonostante i riflettori”. L’ultimo appunto è sui loro figli: “Ora siamo felici per la serenità che viviamo insieme vedendo i nostri ragazzi crescere sereni e uniti”.

LEGGI ANCHE:

FRANCESCO ARCA/ “I miei figli? Sono un papà presente e aperto” (Verissimo)Andrea Romiti, compagno Lucilla Agosti/ "Lui è la mia roccia e in questi anni.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA