Gabriella Perino, compagna Gerry Scotti/ Da amica a dolce metà del conduttore

Gabriella Perino è entrata nella vita di Gerry Scotti solo nel 2011, a qualche anno di distanza dal divorzio fra il conduttore e la prima moglie, Patrizia Grosso. “Il nostro ritrovarci è stato ineluttabile”, ha detto zio Gerry tempo fa al settimanale Chi, “ci conoscevamo fin da ragazzi e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli. Ora siamo felici per la serenità che viviamo insieme, vedendo i nostri ragazzi crescere sereni e uniti. Il matrimonio non è nei progetti, ma mi piacerebbe che lo Stato venisse incontro anche a rapporti come il nostro e mi sembra che qualcosa sia stato fatto”. La loro reunion poi sarebbe avvenuta grazie alla scuola frequentata da entrambi i figli. “Con tutte le variabili che ha avuto la mia vita”, ha aggiunto Scotti, “Gabriella è il mio punto fermo”. Grazie alla recente intervista rilasciata dal presentatore al settimanale Gente, scopriamo inoltre che la Perino è piuttosto abile in cucina: “Inventa sempre piatti nuovi. Bravo anche suo figlio Filippo, di 24 anni. Io non me la cavo male, ma se arrivo in cucina mentre loro stanno spadellando a dire la mia, mi cacciano fuori”. Non si sa molto altro di Gabriella, se non che non ama i riflettori, la televisione e i social. Di professione invece fa l’architetto e oltre a Filippo, nel suo precedente matrimonio ha avuto anche un’altra Figlia, Beatrice. Ed è quest’ultima infatti ad essere stata compagna di scuola di Edoardo, il figlio di Scotti. Oggi 26enne, il figlio di Gerry è stato coinvolto in un brutto incidente esattamente un anno fa, che gli ha provocato la frattura scomposta di un femore.

GABREILLA PERINO, COMPAGNA GERRY SCOTTI: IL RITROVO NEL 2004

Gabriella Perino e Gerry Scotti si sono rivisti un giorno mentre accompagnavano a scuola i figli Beatrice ed Edoardo. La prima è la figlia della fidanzata del conduttore, mentre il secondo è nato dalla relazione di Gerry con la prima moglie. Il tutto sarebbe avvenuto quindi nel 2004, come raccontato da Scotti in diverse occasioni, a distanza di tanti anni da quel primissimo incontro avvenuto durante gli anni della giovinezza. “Una donna di grande carattere, mi aiuta negli aspetti pratici della vita e ha sopportato di vivermi accanto nonostante i riflettori”, ha detto il presentatore a Vanity Fair. La coppia poi ha aspettato che entrambi i figli minori compissero 18 anni per iniziare la loro convivenza, nove anni fa. I due poi hanno scelto di andare a vivere in un appartamento di Milano, che si trova al settimo piano di un palazzo piuttosto antico. Oggi, mercoledì 15 aprile 2020, Tu sì que vales andrà in onda con le sue repliche nella prima serata di Canale 5. Un programma di successo in cui zio Gerry si è ritagliato un ruolo speciale, andando ben oltre quello del semplice giudice. In occasione della finale della scorsa edizione, il conduttore ha portato a termine anche la sua caccia al talento, non mancando di lanciare una frecciatina anche ad una nota collega. “Venga qua”, ha detto all’imitatore di Freddie Mercury, “che c’è una luce più bella. L’abbiamo provata con la d’Urso”.



