Gabriella Perino, compagna Gerry Scotti/ Lui: “è una donna di grande carattere”

Gerry Scotti e Gabriella Perino: il primo incontro grazie ai figli

Gabriella Perino è la compagna di Gerry Scotti. Il conduttore televisivo di successo è legato da diversi anni alla donna di professione architetto. Un amore nato nel tempo quello tra i due stando a quanto raccontato proprio dal conduttore televisivo al settimanale Chi: “il nostro ritrovarci è stato ineluttabile: ci conoscevamo fin da ragazzi, e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli. Ora siamo felici per la serenità che viviamo insieme vedendo i nostri ragazzi crescere sereni e uniti. Il matrimonio non è nei progetti, ma mi piacerebbe che lo Stato venisse incontro anche a rapporti come il nostro, e mi sembra che qualcosa sia stato fatto”.

Sia Gerry Scotti che Gabriella Perino hanno alle spalle un matrimonio naufragato con dei figli. Lei ne ha avuti due, un maschio e una femmina, mentre il conduttore solo un figlio maschio di nome Edoardo. I due si sono incontrati proprio grazie ai figli, visto che la figlia femmina era in classe con il figlio maschio del conduttore. Nel 2004, infatti, c’è stato il primo incontro tra i due intenti ad accompagnare i rispettivi figli a scuola. Prima c’è stata una bellissima amicizia visto che entrambi vivevano due storie.

Gerry Scotti e Gabriella Perino: l’amore nato nel tempo

Gerry Scotti e Gabriella Perino sono stati amici prima di innamorarsi. Un amore nato nel tempo e scoccato quando entrambi erano liberi sentimentalmente dalle precedenti relazioni. Dal 2011 i due convivono a Milano con i figli e il loro amore procede alla grande. Proprio Gerry Scotti parlando della compagna ha rivelato: “è una donna di grande carattere, mi aiuta negli aspetti pratici della vita, e ha sopportato di vivermi accanto nonostante i riflettori”.

Nonostante il grande amore, Gerry Scotti e Gabriella Perino non hanno mai pensato di sposarsi. “Rispetto al matrimonio abbiamo due posizioni molto diverse. Lei aveva scelto di non sposarsi nella sua prima esperienza, mentre io avevo scelto di sposarmi e poi le cose sono andate male. Per cui abbiamo convinzioni diametralmente opposte. Per il momento non ne stiamo parlando… però boh” – ha detto Scotti al settimanale Intimità lasciando una sorta di porta aperta!

