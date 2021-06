Gabriella Perino, compagna Gerry Scotti/ Lui: “ha sopportato di vivermi accanto”

Gabriella Perino è la compagna di Gerry Scotti, il mitico Zio Gerry della tv italiana. Un grande amore quello che lega il conduttore alla donna architetto di 54 anni. In due in qualche modo erano predestinati stando a quanto raccontato proprio dal conduttore televisivo al settimanale Chi: “il nostro ritrovarci è stato ineluttabile: ci conoscevamo fin da ragazzi, e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli. Ora siamo felici per la serenità che viviamo insieme vedendo i nostri ragazzi crescere sereni e uniti. Il matrimonio non è nei progetti, ma mi piacerebbe che lo Stato venisse incontro anche a rapporti come il nostro, e mi sembra che qualcosa sia stato fatto”.

Gerry Scotti/ “Ecco perché i miei genitori mi hanno chiamato Virginio”

Il primo incontro tra i due è avvenuto nel 2004: entrambi accompagnavano i figli a scuola. Inizialmente tra i due è nata una bellissima amicizia, visto che entrambi erano sentimentalmente impegnati. Poi dopo la fine delle rispettive relazioni, Gerry e Gabriella hanno cominciato a frequentarsi e tra loro è nato un bellissimo sentimento che li ha portati anche alla decisione di convivere insieme.

Patrizia Grosso, ex moglie di Gerry Scotti/ Lui: "Non andavamo più d’accordo"

Gerry Scotti: “Gabriella Perino? E’ una donna di grande carattere”

Dal 2011, infatti, Gerry Scotti e Gabriella Perino convivono a Milano con i rispettivi figli e la loro storia d’amore procede a gonfie vele. La donna è riuscita a far battere ancora una volta il cuore del popolare conduttore televisivo dopo la fine del matrimonio dalla ex moglie Patrizia Grosso. Proprio sulla nuova compagna Gerry Scotti ha detto: “è una donna di grande carattere, mi aiuta negli aspetti pratici della vita, e ha sopportato di vivermi accanto nonostante i riflettori”.

La coppia però non ha mai pensato alla possibilità di sposarsi; proprio Scotti intervistato dal settimanale Intimità ha rivelato: “rispetto al matrimonio abbiamo due posizioni molto diverse. Lei aveva scelto di non sposarsi nella sua prima esperienza, mentre io avevo scelto di sposarmi e poi le cose sono andate male. Per cui abbiamo convinzioni diametralmente opposte. Per il momento non ne stiamo parlando… però boh”. Chissà che non possano cambiare idea e convolare a nozze!

Michelle Hunziker: "Gerry, una sveltina!"/ Gaffe hot con Scotti a Striscia la Notizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA