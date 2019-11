GABRIELLA PERINO, FIDANZATA GERRY SCOTTI/ “Matrimonio? Dopo il trauma ci vado piano…”

Di Gabriella Perino, la fidanzata di Gerry Scotti, non si sa molto, se non che è una donna molto riservata. I due stanno insieme da 14 anni, ma si conoscono da un po’ di più: “Il nostro ritrovarci è stato ineluttabile: ci conoscevamo fin da ragazzi, e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli. Ora siamo felici per la serenità che viviamo insieme vedendo i nostri ragazzi crescere sereni e uniti”. Lui aveva alle spalle un matrimonio civile “tragicamente” naufragato; lei, a quanto pare, un passato non troppo non dissimile. Insieme dicono di aver trovato il loro equilibrio, anche se le piccole incomprensioni quotidiane non mancano mai: “Gabriella mi dice che sono pedante, io penso di essere solo un po’ pesante, in tutti i sensi…”. Lei si lamenta perché dopo il lavoro è taciturno, “ma dopo aver registrato diverse puntate non ho voglia di parlare, penso sia comprensibile”. Nella stessa intervista al Corriere della Sera, Scotti ammette: “Ha ragione quando dice che sono pignolo, metodico e tendo a imporre ad altri le mie regole. Romantico? Detesto le celebrazioni obbligate, ma per il suo compleanno mi piace organizzare sorprese”.

Chi è Gabriella Perino, fidanzata di Gerry Scotti e l’idea del matrimonio

Gabriella Perino e Gerry Scotti non parlano ancora di matrimonio. “Voglio ponderare bene l’idea del matrimonio in chiesa”, dichiarava lui tempo fa, “soprattutto per rispetto ai figli delle nostre unioni precedenti, che vanno tutelati e protetti”. Più volte, nel corso dei suoi interventi in pubblico, il conduttore parla di lei e della sua vita sentimentale. In questi 14 anni, infatti, i due sono sempre stati molto vicini. Questo nonostante le inevitabili divergenze e differenze caratteriali, che forse però contribuiscono a rendere il loro incastro ancor più combaciante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA