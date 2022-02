Gabriella Perino, la compagna di Gerry Scotti/ “Ci conosciamo fin da ragazzi”

Riuscire a mantenere inalterata la fiducia nell’amore dopo una storia finita male, soprattutto se da questa è nato un figlio, non è mai semplice. Gerry Scotti, invece, nonostante la delusione per la conclusione del suo matrimonio con Patrizia Grosso, è riuscito a innamorarsi di nuovo di Gabriella Perino, che ormai da qualche anno è diventata a sua compagna. I due sono particolarmente attenti alla loro privacy e non amano comparire insieme nelle occasioni ufficiali, se non sporadicamente.

La donna è classe 1965 ed è un architetto. I due si erano già conosciuti in passato, ma si sono ritrovati poco più di dieci anni fa quando hanno scoperto di provare un sentimento reciproco. Secondo quanto trapela, ma la voce non è mai stata del tutto confermata dai diretti interessati, lei sarebbe la mamma del migliore amico del figlio di Gerry, Edoardo.

Chi è Gabriella Perino: è lei la donna che ha ridato la serenità a Gerry Scotti

il primo incontro tra Gabriella e Gerry risale al periodo in cui lui era agli esordi della sua carriera, ma è diventata la sua compagna solo quando il matrimonio di lui era ormai finito. Arrivare al divorzio con la mamma di suo figlio non è stato semplice, ma inevitabile: “Non andavamo più d’accordo, anche per colpa mia, il lavoro mi assorbiva tantissimo – aveva raccontato il conduttore a ‘Vanity Fair’ -. Mia moglie ha chiesto la separazione perché aveva trovato un’altra persona. Ho sofferto molto, non mi sarei voluto separare da mio figlio. Ma ho preso una casa vicino a loro, potevo accompagnarlo a scuola e vederlo sempre. Ma quanti amici si sono ritrovati a 40 anni sul divano di mamma e ad attraversare la città per vedere i bambini?”.

La sua attuale compagna ha rappresentato così un conforto nel momento in cui lui si stava cercando di ricostruire una vita. I due hanno scoperto di avere diverse cose in comune e da lì hanno deciso di iniziare una storia (anche lei si stava separando dal marito): “Il nostro ritrovarci è stato ineluttabile – sono state le parole del presentatore a ‘La Stampa’ -. Ci conoscevamo fin da ragazzi, siamo finiti a un certo punto ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli“.



