Gabriella Pession/ Ecco perché per lei la quarantena durerà ancora a lungo

La quarantena durerà a lungo per Gabriella Pession, che da diversi mesi si trova in America. E più precisamente la California, che riaprirà del tutto solo il prossimo 4 luglio. Lo svela l’attrice su Instagram con un intenso e lungo messaggio: “Penso sempre alla mia amata Italia con amore e nostalgia. Accolgo allo stesso tempo l’opportunità di vivere qui a Los Angeles con positività, entusiasmo e senso d’avventura. Non possiamo controllare nulla, solo vivere nel presente, godere delle cose belle, dei nostri affetti ed essere grati di essere qua giù“. Clicca qui per leggere il post di Gabriella Pession. In realtà qualche passo in avanti è stato compiuto sul suolo americano già nei giorni scorsi. A metà maggio infatti sono state riaperte le spiagge di Los Angeles e Gabriella ne ha subito approfittato per fare una passeggiata nel lungomare. Mascherina compresa, ovviamente. Per fortuna ci sono le tante risate con la famiglia, con il marito Richard Flood e il figlio Giulio. Un bel quadretto sorridente, pieno d’amore.

Gabriella Pession, la nostalgia dell’Italia ma…

Gabriella Pession sente molto la nostalgia del nostro paese ma in America, dove si trova ormai da diversi mesi, ha trovato la sua dimensione. Paesaggi magnifici, come quello di Santa Monica, e intimi, come lo scatto pubblicato il giorno di Pasqua, quando ha posato di fronte al caminetto di casa. C’è il piccolo Giulio a rendere più felici le sue giornate: un bambino dai capelli rossi e lunghi, che ama i colori e disegnare. E di cui i fan sono destinati per ora a conoscerne solo la nuca e non il volto. Mamma Gabriella è protettiva: nessuno scatto in cui il figlio mostra il suo volto da bambino. Oggi, domenica 24 maggio 2020, Gabriella Pession sarà una delle ospiti de I Soliti Ignoti special vip, in onda nel pre-serale di Rai 1. Intende quindi fare rientro in Italia? Oppure si tratta di un collegamento a distanza, vista l’impossibilità di lasciare l’America? Ancora non lo sappiamo, ma gli ammiratori sperano di poterla rivedere presto in tv.

Foto, “Siamo in America da 4 mesi”





