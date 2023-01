Gabriella Pession, muore il padre mentre è sul set/ “Sentivo l’assenza…”

Gabriella Pession, colpita da un grave lutto sul set: muore il padre

Gabriella Pession sta per debuttare nella fiction La porta rossa 3, in onda stasera mercoledì 11 gennaio su Rai 2. In una lunga intervista a Specchio, inserto de La Stampa, l’attrice ha svelato di essere stata colpita da un grave lutto mentre era sul set a registrare le puntate dell’attesa fiction con Lino Guanciale.

Gabrielle Pession ha parlato dell’improvvisa morte del padre, mentre era sul set: “Essermi trovata sul set dove bisognava elaborare una perdita e sentire nell’assenza la presenza dell’altro è stato un viaggio poetico e intimo.” L’attrice ha poi svelato la sua visione della morte e delle opere che si lasciano in vita: “Sono convinta che esista un’altra dimensione, non so forse darle un nome ma non ho una visione materialistica della vita. Sono convinta che non finisca tutto nel nulla. Oggi quindi la domanda che mi pongo è: cosa voglio lasciare ai miei figli ed ai miei cari?“.

Gabriella Pession e la depressione: “Recitare mi ha salvata”

Gabriella Pession non ha avuto momenti sempre facile nel corso della sua vita. L’attrice ha dovuto affrontare con un lungo periodo di depressione, in seguito ad un infortunio che l’ha costretta a rinunciare al pattinaggio sua grande passione.

In un’intervista a Nuovo, Gabrielle Pession ha raccontato come ha affrontato la malattia e come l’ha superata: “Ero pattinatrice sul ghiaccio, ma a causa di un infortunio ho dovuto rinunciare alla mia grande passione. Una rinuncia devastante per me. Quello sport era il mio mondo. È stato come tagliare un pezzo della mia identità, doverla seppellire e metterla nel cassetto. Faticavo a rimettermi in piedi e a guardare il futuro. Poi ho cominciato a recitare ed è cambiato il corso della mia vita…”.

