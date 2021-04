Gabriella Privitera “Avere un figlio come Fabrizio Corona è penoso”/ “Difficile e..”

Gabriella Privitera torna a parlar del figlio Fabrizio Corona. Lo ha fatto in tv molto spesso ultimamente, tornando anche nel salotto di Domenica Live per commentare il ritorno ai domiciliari del figlio in attesa che si pronuncino i giudici, e lo ha fatto nel nuovo numero di Chi che è uscito proprio oggi e che rivela una mamma sofferente, una donna che evita di far infuriare il figlio per via delle sue patologie, che soffre per la distanza del nipote Carlos dopo averlo cresciuto, e che si definisce addirittura una sopravvissuta pronta a combattere al fianco del figlio fino a quando avrà respiro. Una battaglia lei e Fabrizio Corona l’hanno vinta in questi giorni ma la guerra è ancora lunga almeno fino a che i giudici non capiranno che l’ex re dei paparazzi in realtà è bipolare ed è un soggetto borderline.

Gabriella Privitera mamma Fabrizio Corona/ “Cattivo esempio? Non capite che è malato”

Gabriella Privitera “Avere un figlio come Fabrizio Corona è penoso”

Lei stessa al settimanale Chi rivela che essere madre di Fabrizio Corona “è penoso e difficile” e poi Gabriella Privitera continua spiegando: “Nel tempo mi sono abituata a questa stria. Che le devo dire, sono 15 anni che si combatte, che passione le giornate con gli avvocati, che si va nei tribunali. Non ho avuto un minuto di pace” e con Carlos Maria? Al momento sembra che i rapporti non siano dei migliori e lei stessa spiega: “Mio nipote è stato tanti anni con me e ora è in Croazia, con la famiglia di Nina. Sento molto la sua mancanza ma non vedendolo non so quasi nulla: i rapporti in questo momento non sono facili”. Mamma Gabriella però ci tiene a precisare che ci ha tenuto a concentrarsi su tutti i suoi figli allo stesso modo e che sicuramente non rinuncerebbe a Fabrizio che ha un grande bontà d’animo e poi ammette di sentirsi in colpa per tutto quello che è successo: “Lo abbiamo amato troppo. Io e mio marito non siamo mai stati in grado di dirgli no..”.

LEGGI ANCHE:

Fabrizio Corona torna ai domiciliari/ L'avvocato: "Carcere uno choc, voleva morire"FABRIZIO CORONA ESCE DAL CARCERE: DOMICILIARI/ L'avvocato attacca: "Non finisce qui!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA