Gabriella Privitera, mamma di Fabrizio Corona in Tv?/ “Un programma di cucina con…”

Gabriella Corona, mamma di Fabrizio Corona, sarebbe pronta a sbarcare in Tv. Lo scoop è lanciato dal giornalista Francesco Fredella che su Il Tempo fa sapere che la signora potrebbe fare a breve il suo esordio in TV in un programma di cucina al fianco della food blogger Rosaria Romano. “Si parla di un format che potrebbe far tremare Benedetta Parodi ed altri programmi di cucina, sembra – dai primi rumors – che andrà in onda in un importante canale televisivo.” fa sapere la fonte. Gabriella Corona, che abbiamo già visto in Tv ma solo come ospite e per commentare le vicende che hanno visto protagonista suo figlio Fabrizio, si prepara dunque ad assumere un ruolo principale sul piccolo schermo.

Gigi D'Alessio e la fidanzata Denise Esposito beccati insieme?/ Video mano nella mano

Gabriella Corona in Tv e in libreria con un nuovo progetto

Gabriella Corona si prepara dunque a fare il suo esordio in Tv in un programma di cucina ma le novità non sono finite qui. È infatti in uscita in edicola un libro di ricette di cucina e di vita di cui, però, non sono stati ancora svelati i dettagli. Ciò che pare certo, stando a quanto riporta Fredella, è che ci sarebbe già stata la firma del contratto che conferma il suo esordio in TV con uno show tutto suo. La signora Corona, dunque, dà una svolta alla sua vita e si prepara a fare sfoggio delle sue abilità in cucina al fianco della nota food blogger Rosaria Romano. Di certo una novità che sarà accolta con gioia anche da suo figlio Fabrizio.

