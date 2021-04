Gabriella Privitera, mamma Fabrizio Corona/ “Sono contenta per il suo ritorno ma..”

Proprio qualche settimana fa ospite proprio da Barbara d’Urso, Gabriella Privitera parlava della carcerazione del figlio, dei momenti drammatici del giorno in cui lo hanno portato di nuovo via e lanciava un allarme spaventoso: “Mio figlio potrebbe morire”. Ospite a “Live – Non è la d’Urso” la mamma di Fabrizio Corona ha lanciato il suo appello parlando anche della patologia che causa alcuni comportamenti borderline nel figlio ovvero “la sindrome bipolare”, una malattia che addirittura potrebbe portarlo al suicidio e per questo pensa che la decisione di rinchiuderlo di nuovo in carcere non possa fargli che male. Fino a qualche giorno fa la donna era disperata per la carcerazione del figlio nel carcere di Monza ma quella paura ha lasciato il posto al sorriso e ad un abbraccio che ha cambiato tutto. Il giorno dell’arresto ha reagito da “soggetto borderline” con un atto di rabbia contro l’ingiustizia che lo stava colpendo ma adesso è felice di riaverlo di nuovo a casa.

Per ora, Fabrizio Corona ha vinto la sua battaglia, ha lasciato il carcere dopo quasi un mese di detenzione e adesso è tornato ai domiciliari in attesa di capire come si pronuncerà la Cassazione su di lui. Un video che ritraeva mamma Gabriella avvinghiata al figlio con tanto di guanti e mascherina, ha fatto il giro dei social dopo il suo ‘rilascio’ ma sarà oggi pomeriggio che a Domenica Live Gabriella Privitera racconterà quello che è successo, quali sono le condizioni del figlio e cosa succederà adesso alle loro vite, compresa quella di Carlos di stanza dalla famiglia della mamma adesso.

