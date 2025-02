Gabry Ponte partecipa a Eurovision Song Contest 2025? Pronto a gareggiare con San Marino

Si aprono le porte dell’Eurovision Song Contest 2025 per Gabry Ponte? Il noto artista e deejay ha cantato nei giorni del Festival di Sanremo 2025 l’inno della kermesse musicale scelto da Carlo Conti, Tutta l’Italia, il brano che in pochissimo tempo è divenuto virale tra i fan della competizione che hanno deciso di farlo diventare un pilastro della musica in queste settimane. E Gabry Ponte, dopo l’ondata di affetto ricevuta, ha deciso di candidare la canzone per Eurovision Song Contest 2025, presentando il brano come possibile rappresentante di San Marino, che come ogni anno ha aperto le audizioni per trovare la canzone giusta.

Oltre a Gabry Ponte, questi sono gli altri artisti che hanno deciso di candidarsi con San Marino: Bianca Atzei (Testacoda); Besa (Tiki tiki), Boosta (Btw), Vincenzo Capua (Sei sempre tu), Pierdavide Carone (Mi vuoi sposare), Marco Carta (Solo fantasia), Luisa Corna (Il giorno giusto), Curli (Juliet), Elasi (Lorella), Haymara (Tómame Las manos), King Foo (The Edge of the world), Paco (Until the end), Questo e quello (Bella balla), Silvia Salemi (Corallì), Angy Sciacqua (I), Taoma (Npc), Teslenko (Storm), The Rumpled (You get me so high) e Giacomo Voli (Ave Maria).

Eurovision Song Contest 2025, nessun reduce di Sanremo tra i candidati

Nella lista di candidati presentata per difendere i colori di San Marino a Eurovision Song Contest 2025 non spiccano altri reduci del Festival di Sanremo 2025. Oltre a Gabry Ponte infatti non ci sarà spazio per cantanti del Festival, che hanno deciso di non candidarsi alla rassegna europea del prossimo maggio a Basilea.

A condurre la speciale serata su Rai1 nella quale sarà decretato il vincitore saranno Flora Canto e Francesco Facchinetti, con la partecipazione speciale di Cristiano Malgioglio.