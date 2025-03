Gabry Ponte, amato dj e produttore discografico originario di Torino, dove è nato nel 1973, è stato membro degli Eiffel 65, band che è arrivata a vendere ben dieci milioni di dischi in tutto il mondo. Dopo l’esperienza artistica con il gruppo, creato con Maurizio Lobina e Gianfranco Randone, ha iniziato una carriera da solista. Ma tornando appunto agli Eiffel 65 è il caso di ricordare che insieme hanno girato il mondo con oltre 500 concerti, arrivando a vincere un triplo disco di platino con l’album Europop oltre che venire candidati ai Grammy Awards. Già intorno ai primi anni Duemila, Gabry Ponte ha cominciato a pubblicare i suoi primi singoli e album da solista, come “Figli di Pitagora”, molto apprezzata e con ottimi riscontri in termini numerici.

Dopo aver girato i locali di tutto il mondo come solista, nel 2012 gli Eiffel 65 si sono riuniti per una breve tournée in Australia, tornando più volte a collaborare anche negli anni a seguire. Nel 2025 Gabry Ponte è tornato alla ribalta per aver scritto il jingle ufficiale del Festival di Sanremo, con il motivetto “Tutta l’Italia tutta l’Italia tutta l’Italia”: con lo stesso brano ha deciso di prendere parte al San Marino Song Contest 2025, con la speranza di arrivare all’Eurovision.

Gabry Ponte e “Tutta l’Italia”: ecco come è nato il tormentone

Il brano “Tutta l’Italia” che Gabry Ponte ha “prestato” al Festival di Sanremo 2025 come jingle, scelto personalmente da Carlo Conti, ora prenderà parte al San Marino Song Contest 2025. Proprio Gabry Ponte, prima dell’avventura sanremese, che ha vissuto come se fosse stato lui stesso in gara, ha rivelato a RTL 102.5 come è nato il brano, diventato un tormentone già poche ore dopo la prima serata del Festival. “Abbiamo immaginato un inno, qualcosa che facesse ballare e saltare tutto lo stadio e tutta l’Italia” ha spiegato l’artista torinese, che è voluto tornare con un brano in italiano dopo tanto tempo che non pubblicava più nella sua lingua d’origine.