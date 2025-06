Tra gli ospiti di Radio Zeta Future Hits Live 2025 ci sarà anche uno degli artisti più ascoltati dell’ultimo anno: Gabry Ponte. Ma chi è esattamente il noto musicista? Gabriele Ponte, è nato il 20 aprile 1973 a Torino. Fin da giovane ha coltivato una forte passione per la musica, che negli anni ’90 lo ha portato ad entrare a far parte degli Eiffel 65, il celebre gruppo dance italiano diventato famoso in tutto il mondo con la hit intramontabile “Blue (Da Ba Dee)”. Trattasi, infatti, di uno dei brano più ascoltati al mondo, conquistando le classifiche di oltre 20 Paesi e vendendo milioni di copie. Successivamente, Gabry ha lasciato per intraprendere una carriera da solista, con la quale è riuscito ad ottenere comunque grandi successi.

Negli anni, ha prodotto numerosi singoli che hanno segnato la scena dance italiana, tra cui “Che ne sanno i 2000”. Inoltre, ha collaborato con diversi artisti di spicco, come Edoardo Bennato, J-Ax, Elisa, Pitbull, Shaggy, Subsonica e Marracash. Nel 2010, poi, ha fondato la propria etichetta indipendente “Dance and Love”. Più recentemente, nel 2025, ha prodotto la sigla del Festival di Sanremo 2025, “Tutta l’Italia“. La canzone ha ottenuto un tale successo da portarlo a vincere il San Marino Song Contest e, da lì, a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2025.

Gabry Ponte: il rapporto con la figlia Alice e i problemi di salute

Nonostante sia da decenni uno degli artisti più noti e apprezzati in Italia, Gabry Ponte è sempre riuscito a mantenere un alto livello di riservatezza sulla sua vita privata. Nel corso degli anni, infatti, non sono mai emerse conferme su sue relazioni sentimentali o su presunte fidanzate, se non qualche indiscrezione mai verificata, come una presunta storia con Marcella Ovani delle Lollipop, mai commentata pubblicamente dal dj. Nel 2021, ha sorpreso i fan annunciando sui social la nascita della sua prima figlia, Alice, senza però rivelare l’identità della madre.

Sul suo profilo Instagram condivide di tanto in tanto scatti con la bambina, che gli ha cambiato completamente la vita. Nel 2021, Gabry ha affrontato dei delicati problemi di salute, dovendosi sottoporre ad un’importante operazione al cuore per correggere una patologia congenita e degenerativa. Fortunatamente, tutto si è risolto nel migliore dei modi e, dopo un periodo di recupero, l’artista è tornato a calcare i palchi in Italia e nel mondo.