Gabry Ponte: tutto quello che c’è da sapere

Gabry Ponte, all’anagrafe Gabriele Ponte, è uno dei dj italiani più famosi e apprezzati dal pubblico ed è tra gli ospiti della serata finale del Festival di Sanremo 2025. Classe 1973, la passione per la musica lo spinge a creare insieme a Maurizio Lobina e Jeffrey Jey (Gianfranco Randone), gli Eiffel 65 con cui raggiungono un successo incredibile alla fine degli anni ’90 con il brano Blue (Da Ba Dee). Nel 2003, il gruppo partecipa al Festival di Sanremo con il brano Quelli che non hanno età dando una svolta al genere musicale. Due anni dopo, però, Gabry Ponte decide di lasciare il gruppo tentando la carriera da solista.

Dopo l’addio al gruppo, in alcune interviste, ha dichiarato: “I rapporti sono buoni, ci sono state divergenze artistiche… È come quando ti metti con una fidanzata del liceo, non puoi pensare che dopo 10 anni ci sia ancora quella affinità; si cresce, si cambia…”.

Gabry Ponte e l’operazione al cuore

Tra un successo e l’altro, Gabry Ponte ha attraversato un momento delicato quando si è dovuto sottoporre ad un’operazione al cuore. Nel 2021, attraverso i propri canali social, il dj ha annunciato la necessità di sottoporsi ad un’operazione per risolvere un problema al cuore. Superato il momento, dopo essersi totalmente ristabilito, nel 2023, ospite di Deejay Chiama Italia, il programma condotto da Linus e Nicola Savino, Gabry Ponte ha raccontato nel dettaglio perché è stato necessario l’intervento chirurgico.

“Ho avuto un problema di salute, apparentemente congenito, che ho scoperto 10 o 15 anni fa. Un problema al cuore, una malattia degenerativa. Mi hanno detto che sarei dovuto essere operato e ho preferito farlo subito perché è un intervento un po’ invasivo. Però è andato tutto bene. Il mio cuore andava a un ritmo sbagliato”, le parole del dj che ha sempre trovato nella musica la sua strada.