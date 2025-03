Gabry Ponte vince il San Marino Song Contest 2025, chi è? Le prime parole dopo la vittoria

51 anni il prossimo aprile e una carica pazzesca: Gabry Ponte ha vinto il San Marino Song Contest 2025. Il dj porterà il brano “Tutta l’Italia” in Svizzera, più precisamente a Basilea all’Eurovision che si terrà dal 13 al 17 maggio 2025. Appena dopo essere stato eletto come vincitore ha dichiarato: “Vorrei ringraziare Carlo Conti che ha fortemente voluto questo brano come jingle di Sanremo e tutti i concorrenti del San Marino Song Contest che hanno partecipato con me“.

Pagelle San Marino Song Contest 2025, voti della finale/ Grande ritorno per Carone, vincitore Gabry Ponte

Gabry Ponte ha partecipato al San Marino Song Contest 2025, concorso importantissimo che raccoglie artisti di ogni genere con melodie e stili estremamente diversi da loro. La finale si è tenuta presso il Teatro Nuovo di Dogana con ospiti d’eccezione quali Senhit e La Rappresentante di Lista. A decretare il vincitore è stata la giuria con i critici Luca De Gennaro, Mario Andrea Ettorre, Ema Stokholma, Federica Gentile e Roberto Sergio. Passiamo ora a scoprire di più su Gabry Ponte, dalla sua carriera iniziata con gli Eiffel 65 alla sua vita privata. Chi è davvero il vincitore del San Marino Song Contest 2025?

"Tutta l'Italia", testo e significato canzone Gabry Ponte, San Marino Song Contest/ Conquista l'Eurovision?

Gabry Ponte, la malattia e la nascita della figlia Alice

Siamo negli anni ’90 e come abbiamo accennato sopra, Gabry Ponte inizia la sua carriera con gli Eiffel 65, gruppo di successo fondato proprio da lui. Il gruppo diventa celebre per la hit “Blue” meglio conosciuta come “Da Ba Dee”, grazie alla quale ha venduto oltre dieci milioni di dischi. Visto il grande successo musicale e la capacità di azzeccare ogni mossa in ambito di produzione artistica, Gabry Ponte decide di fondare una sua casa discografica che si chiama “Dance and Love“. Nel corso della sua carriera collabora con alcuni degli artisti più famosi d’Italia come Elisa, Zucchero, i Subsonica, J-Ax, Edoardo Bennato e tanti grandi big.

Gabry Ponte, chi è? Canzone "Tutta l'Italia" al San Marino Song Contest 2025/ Vincitore annunciato?

La sua carriera si ferma bruscamente nel 2021 per via di un intervento al cuore al quale decide di sottoporsi per via di una malattia congenita. Per questo motivo si ferma con la musica dopo l’operazione tenutosi all’Ospedale Molinette di Torino. Fortunatamente, dopo poco tempo torna alla sua piena attività da musicista e in quello stesso anno nasce la figlia Alice. Nonostante la sua fama, nulla è noto riguardo alla compagna o alla moglie di Gabry Ponte, che ha sempre deciso di rimanere lontana dai riflettori.