Chi è Gabry Ponte, l'artista classe 1973 che ha ottenuto un successo straordinario prima con gli Eiffel 65, poi come solista

Gabry Ponte, chi è: la carriera da solista dopo l’addio al gruppo

Gabry Ponte, impegnato anche con la sua carriera da solista già da diversi anni, non riuscendo più a conciliare gli impegni del gruppo con quelli da solista, ha deciso di dire addio agli Eiffel 65, proseguendo da solo. Con gli Eiffel 65 è poi tornato nel 2010 per una breve reunion, continuando però la sua attività da solista, che è stata allo stesso modo ricca di successi.

Solamente di recente, nel 2025, la sua “Tutta ‘Italia” ha fatto ballare l’Ariston e non soltanto, arrivando anche all’Eurovision dopo la vittoria del San Marino Song Contest. Nonostante i problemi di salute che negli ultimi anni lo hanno in parte rallentato, la carriera di Gabry Ponte continua ad essere un grandissimo successo.

Chi è Gabry Ponte: gli esordi di carriera

Gabry Ponte, amatissimo esponente della musica dance in Italia e in tutto il mondo, ha cominciato la sua carriera con gli Eiffel 65, gruppo formato nel 1998 insieme a due colleghi, Maury e Jeffrey Jey. Gabry Ponte, nato a Torino nel 1973, aveva cominciato però a muovere i primi passi nel mondo della musica come dj producer. A soli 20 anni, infatti, Gabriele ha cominciato a lavorare nel mondo della musica, prima appunto come produttore e poi come dj, girando l’Italia con la sua musica. Dopo alcuni anni di lavoro in studio e nelle discoteche di tutta Italia ha dato il via alla collaborazione con Maurizio Lobina e Gianfranco Randone, formando appunto con loro gli Eiffel 65.

Nel 1998 il loro primo singolo, “Blue”, fu un successo mondiale. In pochi anni tre insieme hanno venduto oltre 15 milioni di dischi. Dopo aver tenuto più di 500 concerti in tutto il mondo, ottenendo anche una nomination per il Grammy Awards, gli Eiffel 65 hanno deciso di partecipare a Sanremo. Era il 2003 e i tre hanno portato all’Ariston il brano “Quelli che non hanno età”, arrivando quindicesimi. Nel 2005, poi, l’addio: numerosi, infatti, i progetti di Gabry Ponte, che ha deciso di proseguire con la sola carriera da solista.