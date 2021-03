Gabry Ponte diventa papà/ Mostra ecografia su Instagram: “Quante emozioni quest’anno”

Gabry Ponte presto papà. E’ arrivato l’annuncio ufficiale su Instagram, annuncio che ha colto di sorpresa i suoi fan ma non il diretto interessato visto che l’ecografia che ha mostrato sui social mostra un bambino già ben formato. A questo punto sembra che il bambino arriverà molto presto nella sua vita e sicuramente permetterà al Dj di dare una svolta a questo anno che lo ha messo a dura prova nelle scorse settimane con un intervento al cuore che ha subito e che ha messo ansia ai suoi fan. Lo stesso dj mostra sui social l’ecografia del figlio rilanciando: “Un anno di emozioni.. quante emozioni quest’anno”. Ma chi è la fortuna compagna del DJ e quindi madre di suo figlio? Al momento sembra proprio che non ci siano dei dettagli a riguardo visto che lui stesso ha voluto tenere la sua donna al sicuro di pettegolezzi e dal gossip, ma adesso sembra essere arrivato il momento di svelare qualche dettaglio in più.

Gabry Ponte diventa papà: “Quante emozioni quest’anno”

Il dj torinese ha postato una foto in cui appare raggiante e ha tra le mani l’ecografia in cui si vede l’immagine del figlio che aspetta insieme alla sua compagna ma nessun tag e nessun commento lascia capire chi è la donna che lo renderà padre da qui a poco. Anche nei giorni scorsi Gabry Ponte si era mostrato sui social da solo nel letto dell’ospedale e poi a casa in seguito ad un intervento a cuore, più volte rimandato, e che non poteva più aspettare, come lui stesso ha spiegato. La sua ripresa fisica insieme alla sua felicità per la lieta novella siamo sicuri che allieteranno il resto del suo 2021. Ecco il post di Gabry Ponte:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da gabry ponte (@gabryponte)

