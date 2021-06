Gabry Ponte è diventato papà: nata Alice/ La prima foto e mistero sulla mamma

Gabry Ponte è diventato papà per la prima volta. Il deejay ha annunciato sui social la nascita della piccola Alice pubblicando anche le prime foto della sua principessa. “Alice”, scrive semplicemente papà Gabry regalando ai suoi followers le foto scattate subito dopo la nascita di Alice che è stata accolta nel mondo dal papà, già perdutamente innamorato di lei. Alice è nata lo scorso 1° giugno con un peso di quasi tre chili. L’annuncio della gravidanza della compagna era arrivato a fine marzo. Il deejay, dopo aver condiviso una serie di ecografie, aveva scritto: “Quante emozioni quest’anno”. Con la piccola Alice tra le braccia, Gabry Ponte ha condiviso la sua gioia con i fans. “Benvenuta Alice”, “Tanti auguri Gabry”, “Congratulazioni”, “Tantissimi auguri”, “Auguri papà Gabry”, scrivono i followers.

Gabry Ponte: dall’operazione al cuore alla nascita della figlia Alice

Gli ultimi mesi sono stati ricchi di emozione per Gabry Ponte come ha raccontato lui stesso sui social. Lo scorso gennaio, il deejay si è sottoposto ad un’operazione al cuore per risolvere un problema congenito degenerativo. Superato l’intervento al cuore, Gabry Ponte ha vissuto l’emozione della gravidanza della compagna che, pochi giorni fa, lo ha reso papà per la prima volta della piccola Alice. Sul nome della compagna e della mamma della piccola Alice, tuttavia, c’è ancora mistero. Nessun indizio e nessun riferimento alla donna che ha regalato al deejay la gioia più bella della sua vita. Il nome della mamma di Alice, infatti, continua ad essere segreto. Ponte continuerà a mantenere il massimo riserbo sulla sua identità o la presenterà prossimamente?

