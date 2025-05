Gabry Ponte e il retroscena su “Tutta l’Italia”

Tra i protagonisti dell’Eurovision Song Contest 2025 c’è stato anche Gabry Ponte che ha rappresentato San Marino con il brano “tutta l’Italia” che era stato scelto anche da Carlo Conti come sigla del suo Festival di Sanremo 2025 che ha decretato il suo ritorno alla guida del Festival dopo l’addio di Amadeus. A distanza di pochi giorni dalla finalissima che ha decretato la vittoria dell’Italia, spunta un retroscena su Gabry Ponte e sulla canzone che ha scelto di portare sul palco dell’evento musicale più visto in tutto il mondo.

A svelarlo è il settimanale Chi secondo cui il famoso dj avrebbe voluto duettare sulle note di “Tutta l’Italia” con uno degli ex allievi di Amici più amati dal pubblico ovvero Petit.

Gabry Ponte e Petit: il retroscena su Sanremo

Gabry Ponte avrebbe voluto partecipare al Festival di Sanremo 2025 come big in gara insieme a Petit. A riferirlo è il settimanale Chi, nella rubrica “Chicche di gossip” in edicola da mercoledì 21 maggio 2025 secondo cui il dj avrebbe proposto il brano a Carlo Conti che lo avrebbe poi scelto come sigla del Festival.

“Tutta l’Italia e il retroscena Petit. – L’ha cantata tutta l’Italia, pure San Marino che ha deciso di portare la canzone di Gabry Ponte all’Eurovision Song Contest (dove è arrivato ultimo). Il dj aveva proposto il brano a Carlo Conti per partecipare al Festival e, dopo l’esclusione, il direttore artistico aveva deciso di usarlo come jingle tormentone di Sanremo 2025. C’è chi dice che Gabry Ponte avrebbe voluto far coppia con l’ex concorrente di Amici, Petit”, scrive il settimanale Chi. Il brano, comunque, nonostante non abbia partecipato alla vera gara di Sanremo 2025, ha comunque conquistato il pubblico del Festival e non solo.

