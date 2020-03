Gabry Ponte/ “Felice di questo ritorno ad Amici 2020 come giudice”

Gabry Ponte è tra i giudici del serale di Amici 2020 di Maria De Filippi, il talent show di successo trasmesso il venerdì in prima serata su Canale 5. Il dj ed ex componente degli Eiffel 65 durante le prime puntate del serale ha avuto un durissimo scontro con Alessandra Celentano che ha giudicato i giurati esterni “incompetenti”. Affermazione a cui il dj ha reagito con un lungo post pubblicato sui social: “siamo chiamati a valutare quello che vediamo sulla base delle nostre personali esperienze artistiche. È importante capire questo perché una presa di posizione di questo tipo rischia di screditare il ruolo della giuria”. Gabry Ponte ha cercato di difendersi, ma la situazione oramai è degenerata come si è visto durante la terza puntata del serale che ha visto arrivare allo scontro perfino Maria De Filippi con la Celentano dandola della “tonta”. Polemiche a parte, il dj è tornato quest’anno per la terza volte nel serale di Amici nel ruolo di giudice. Una partecipazione che ha raccontato così dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “è proprio il caso di dirlo. Sono felice di questo ritorno ad “Amici” come giudice. Il programma quest’anno è totalmente nuovo e il fatto che non ci siano più le squadre secondo me è una scelta azzeccata”.

Gabry Ponte e il rapporto con Maria De Filippi

Gabry Ponte dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato anche del rapporto con Maria De Filippi che quest’anno l’ha voluto nuovamente nel ruolo di giudice esterno nel serale di Amici 2020. “Con Maria De Filippi ho un rapporto cordialissimo” – ha raccontato l’ex componente degli Eiffel 65 rivelando – “con Maria, da quando ci conosciamo, ci sentiamo per il compleanno e a Natale. La telefonata a metà febbraio per chiamarmi in giuria è stata inaspettata, ma non ci ho pensato due volte. Il programma dà l’opportunità di lanciare giovani artisti nel ballo e nella musica, come faccio io normalmente nel mio lavoro”. Il dj di fama mondiale ha poi raccontato come riconosce il talento “me lo dice la pancia, l’istinto” e si è soffermato anche sulla importanza della tecnica: “per me viene prima la “scintilla”. Un’esibizione tecnicamente perfetta può essere piatta”. Sui concorrenti di quest’anno non ha alcun dubbio: il livello è alto, ma preferisce non sbilanciarsi.

Gabry Pronte giudice ad Amici: “sono un fan di Al Bano”

Nel serale di Amici 2020, Gabry Ponte è un giurato esterno con Loredana Bertè e Vanessa Incontrada. Parlando delle sue “colleghe” ha detto: “conosco più Loredana Bertè di Vanessa Incontrada, anche perché sono cresciuto con i suoi dischi: “Non sono una signora” mi piaceva molto. Lei è una artista che sa rinnovarsi. Di recente ha sfoderato hit sorprendenti come “Non ti dico no””. Il dj ha poi raccontato della sua grande passione per la musica di Al Bano e Romina Power: “sono un loro fan. Ho incontrato Al Bano un paio di estati fa nella sua tenuta a Cellino San Marco, dopo che avevo fatto un remix di “Felicità”. Adesso ci faremo insieme “un bicchiere di vino con un panino” dietro le quinte”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA