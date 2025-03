Gabry Ponte ha una fidanzata? Chi è la madre della figlia Alice

Gabry Ponte è tra i protagonisti del San Marino Song Contest 2025, ovvero il concorso per decidere chi sarà il rappresentante della Repubblica nel prossimo Eurovision Song Contest. Dopo essere stato protagonista del Festival di Sanremo 2025 con la sigla “Tutta l’Italia“, porterà il tormentone anche a San Marino. In realtà, il deejay ha raccontato di essere stato invitato a partecipare all’evento poco dopo l’esperienza al Festival, decidendo poi di mettersi in gioco ed accettare. Gabry è diventato noto al grande pubblico più di 20 anni fa e, da allora, ha avuto un successo dopo l’altro, riuscendo comunque a mantenere completamente riservata la sua vita personale. Andiamo a scoprire meglio qualche curiosità sul disc jockey.

Negli anni, non sono mai emersi gossip sugli amori del 51enne. Difatti, ancora oggi, non si hanno notizie di una sua presunta fidanzata o ex compagna. Nel 2021, però, ha avuto una figlia di nome Alice. A quasi 50 anni, il deejay è diventato padre per la prima volta, un’esperienza che gli ha regalato la più grande gioia della sua vita. Anche per quanto riguarda la mamma della bambina, però, non si hanno informazioni. Difatti, non è chiaro se sia ancora legato a lei, se sia single o se abbia una relazione con un’altra donna.

Gabry Ponte, malattia: l’intervento al cuore del deejay

Nonostante sia sulla cresta dell’onda da più di 20 anni, Gabry Ponte si è sempre mostrato restio nel parlare della sua vita privata. Recentemente, però, il deejay ha raccontato di aver attraversato un periodo complicato. Nel 2021, ha condiviso un post su Instagram, rivelando di aver subito un’operazione a causa di un problema al cuore. A Radio Deejay, poi, ha parlato più in profondità di quest’argomento. In quell’occasione, ha raccontato di aver scoperto ben 15 anni fa di avere una patologia al cuore.

“Ho scoperto una decina di anni fa di un problema di salute apparentemente congenito, una malattia degenerativa. Ho scelto di operarmi subito essendo un intervento invasivo”, ha spiegato Gabry. In sostanza, il suo cuore andava ad un ritmo non regolare e, quindi è stato necessario intervenire. Fortunatamente, però, è andato tutto bene e, da allora, non ci sono state ulteriori complicazioni. Il produttore musicale è infatti tornato più in forma che mai, raggiungendo l’ennesimo successo con la sigla “Tutta l’Italia” per Sanremo 2025, con la quale gareggerà anche al San Marino Song Contest 2025.

