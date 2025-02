Gabry Ponte ha una compagna? Questa è una delle domande che in tanti si stanno facendo nell’ultima settimana. Il motivo? Tra i protagonisti indiretti di questo Sanremo 2025 c’è senza dubbio il deejay. È lui, infatti, il creatore della sigla del 75esimo Festival della Canzone Italiana, “Tutta l’Italia“, cantata da Andrea Bonomo. Gabry è uno dei musicisti più famosi del panorama musicale italiano e internazionale. Nonostante la sua fama duri da decenni, della sua vita privata si sa ancora poco o nulla. In particolare, c’è sempre stato un grande mistero attorno alla figura della sua fidanzata, di cui ancora oggi non si conoscono né il nome né l’identità.

Negli anni, non sono mai state rese note presunte compagne o flirt di Ponte, tanto da considerare la sua vita sentimentale un vero e proprio mistero. L’unica informazione nota è che, nel 2021, è diventato per la prima volta padre della piccola Alice. Sui social, è solito condividere foto o dediche per la sua bambina, la gioia più grande della sua vita. Ma, anche dopo la nascita della figlia, l’identità della presunta moglie o compagna del deejay è rimasta sconosciuta.

Gabry Ponte ha una compagna o una moglie? Il mistero sulla vita privata del deejay protagonista a Sanremo 2025

Gabry Ponte è nato il 20 aprile 1973 a Torino, sviluppando fin da piccolo una passione per la musica. Nel 1993 entra a far parte della BlissCo, diventandone dj producer. Il vero successo, però, arriva nel 1999 quando, insieme a Maurizio Lobina e Jeffrey Jey (Gianfranco Randone), fonda gli Eiffel 65. Proprio in quell’anno, esce un singolo destinato a diventare una hit immortale, “Blue (Da Ba Dee)”, totalizzando oltre 10milioni di dischi venduti. Addirittura, il gruppo ottiene una nomination ai Grammy Awards nella categoria di “migliori artisti dance dell’anno”.

Nel 2003 partecipa al Festival di Sanremo con gli Eiffel 65, prima dello scioglimento del gruppo. Nel frattempo, inizia una carriera di successo da solista, partecipando a vari trasmissioni televisive come Amici. “Non dico nulla, se non che mi faccio una bella risata quando leggo queste cose. Ho imparato a dire no comment non perché me la voglio tirare, ma solo perché Internet è uno strumento meraviglioso, ma anche pericoloso. E nasconde tanta cattiveria”, ha detto parlando della sua vita privata in un ‘intervista al magazine Visto. Quest’anno, è tornato sul palco dell’Ariston in un’altra veste, ovvero quella del deejay della sigla di Sanremo 2025, “Tutta l’Italia“.