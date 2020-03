Gabry Ponte/ “Il livello quest’anno è molto alto” (Amici 2020)

Gabry Ponte torna come giudice nella semifinale del serale di Amici 2020 di Maria De Filippi, il talent show in onda venerdì 27 marzo 2020 in prima serata su Canale 5. Alla sua terza prova da giudice, l’ex Eiffel 65 e dj di fama mondiale non nasconde che quest’anno il livello dei concorrenti è davvero altissimo. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Ponte ha precisato: “il livello generale è alto” senza però sbilanciarsi sul suo preferito di questa diciannovesima edizione. Il dj ha poi parlato del talento rivelando: “lo riconosco con la pancia, l’istinto. Per me viene prima la “scintilla”. Un’esibizione tecnicamente perfetta può essere piatta”. La presenza di Gabry nella giuria esterna di Amici 2020 si sta confermando vincente, visto che durante le varie puntate non si è mai tirato indietro nel commentare le esibizioni dei concorrenti e di puntare il dito contro qualche professore quando ce ne era bisogno. In particolare il dj ha avuto da ridire quando Alessandra Celentano l’ha etichettato come un incompetente al punto da richiedere l’intervento della produzione del programma.

Ex ballerina di Amici contro Gabry Ponte

Dopo la polemica scoppiata con Alessandra Celentano, Gabry Ponte durante l’ultima puntata del serale di Amici 2020 di Maria De Filippi ha avuto nuovamente da ridire sui concorrenti ballerini. In particolare l’ennesima discussione è scoppiata per la tecnica che sia la Celentano che Eleonora Abbagnato hanno giudicato maggiore in Javier rispetto a Nicolai. La situazione è andata oltre quando il dj è intervenuto per dire che al di là di tutto un ruolo importante giocano anche i gusti personali. Sul web le parole di Ponte non sono state gradiate da Karina, ex concorrente e ballerina di Amici che ha postato una serie di instagram stories. Nella prima ha postato l’intervento del giudice Gabry Ponte con tanto di frase “Ok chiediamolo alla maestra Veganova che si sta rivoltando nella tomba” con tanto di”. Poi la ballerina ha pubblicato un’altra stories scrivendo: “Un minuto di silenzio per gli idioti dei ballerini che a quanto pare buttano nel ce..o una vita a studiare una scienza che non è esatta (soprattutto per quei coglioni dei classici che poverini si fanno secoli di sacrifici per imparare diecimila passi)”. Un messaggio che la ballerina si è sentita di scrivere per difendere i suoi colleghi, ma che apre l’ennesima polemica: è giusto o no il ruolo dei giudici esterni?



© RIPRODUZIONE RISERVATA