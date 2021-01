Gabry Ponte in ospedale “Mi devo operare al cuore”/ “Se non intervengono i medici…”

Gabry Ponte è in ospedale in attesa di un’operazione chirurgica al cuore. A comunicarlo è stato lo stesso deejay e produttore, ex Eiffel 65 e artista da nove milioni di ascolti mensili su Spotify. Attraverso un post sulla propria pagina Facebook, il disk jockey torinese ha scritto: “Ciao devo dirvi una cosa.. Sto per affrontare un’operazione un po’ complicata per cercare di risolvere un problemino che mi insegue ormai da tanti anni: il mio cuore, ironia della sorte, non va a tempo per colpa di una delle valvole principali al suo interno che è malata, e non funziona bene”.

Gabry Ponte ha quindi fatto sapere che si tratta di “una malattia congenita (leggasi difetto di fabbrica) che purtroppo è degenerativa”. Fino ad oggi il problema al cuore non gli ha causato alcun danno: “Ho avuto una vita normale finora – ha continuato l’ex giudice di Amici – come potete vedere dalle tante foto in cui faccio ogni tipo di sport, ma i medici che ormai da anni mi seguono mi hanno detto che ho raggiunto uno stadio in cui se non mi opero andrò incontro a complicazioni… e a noi non piacciono le complicazioni vero?”.

GABRY PONTE: “ECCOMI QUI NEL MIO IMPROBABILE PIGIANA”

“Quindi eccomi qua nel mio improbabile pigiama – ha concluso il suo post Gabry Ponte – e domani mattina me ne vado sotto i ferri per fare questo tagliando importante, e poi approfitterò di questo periodo di “stop” forzato dai concerti per rimettermi in forze e tornare più carico che mai!! Fatemi gli auguri e mandate tanta energia positiva ci sentiamo presto!”. Un periodo quindi un po’ complicato per Gabry Ponte, ma il 47enne deejay piemontese sembra pronto ad affrontare con la giusta carica questa delicata operazione chirurgica. Un intervento che tra l’altro giunge a pochi giorni dal lancio del suo ultimo single “Give my all”, in collaborazione con il danese Martin Jensen, e che riprende le sonorità della storica “Komodo” di un altro deejay italiano famoso nel mondo, Mauro Picotto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA