Gabry Ponte/ Stronca Jacopo “deludente”, si ricrederà oggi? (Amici 2020)

Grande successo per Gabry Ponte ad Amici 2020, che in qualità di giudice ha dimostrato di sapere il fatto suo. Sfida dopo sfida, il noto dj non si è mai tirato indietro, elogiando gli alunni meritevoli di supporto e stroncando, allo stesso tempo, coloro che invece non sono riusciti a dare il meglio. È tra questi, Jacopo, che nella sfida contro Valentin, probabilmente a causa di una performance non in linea con il suo talento, si è beccato una totale stroncatura dal giudice. “Hai un dono, hai una voce bella”, ha esordito infatti Gabry Ponte dispensando il suo giudizio. “Ma con le possibilità che hai, per me questa esibizione è stata abbastanza deludente, anzi molto deludente, perché – ha aggiunto il giudice – mi è sembrata un po’ un compitino, non ho sentito il cuore, non hai rischiato, non ti sei messo i gioco, questo era un pezzo in cui, con la voce che hai, potevi metterteli in tasca tutti, e invece non l’hai sfruttato”.

GABRY PONTE STRONCA MARTINA

Gabry Ponte non ha risparmiato qualche critica anche a un’altra grande protagonista della prima puntata del serale di Amici 2020, Martina, che poco prima di essere eliminata ha avuto l’occasione di esibirsi accanto a J-Ax con il brano dal titolo “Tutto tua madre”. Secondo il giudice, infatti, l’allieva non sarebbe riuscita a trasmettere con la sua voce le emozioni che invece una canzone come quella di J-Ax dovrebbe trasmettere, in virtù soprattutto della tematica al centro del testo: “tu hai cantato una canzone che canta della cosa più bella del mondo: di una vita che è nata, che è iniziata e di chi l’ha cercata con gioia e con amore – ha detto Gabry Ponte – non capisco perché avevi la faccia triste, più empatia”. Il suo giudizio è stato condiviso anche dall’altra protagonista del parterre, Vanessa Incontrada, che gli ha dato manforte sottolineando la poca espressività dell’allieva.

GABRY PONTE PROTAGONISTA DELLA SFIDA FRA PROF

Nel corso della prima puntata di Amici 2020, Gabry Ponte ha lasciato momentaneamente il suo posto nel parterre per tornare alla consolle; lo ha fatto su richiesta di Maria De Filippi, che nel bel mezzo della gara gli ha chiesto: “Ti dispiace mettere un po’ di musica?”. Il dj, naturalmente, non se l’è fatto ripetere due volte e, dopo essersi sfilato la giacca, ha lanciato Blue (Da Ba Dee), il singolo d’esordio degli Eiffel 65, seguito da un medley di grandi successi dance. Sulle note della sua musica, tutti gli insegnanti, di canto e di ballo, si sono esibiti con successo, ma alla fine, ad avere la meglio, è stato Timor Steffens, che con la sua coreografia ha conquistato gli allievi de serale. Nel corso della serata, inoltre, Gabry Ponte ha preso la palla al balzo per elogiare il coreografo del serale, riservandogli i suoi più sinceri complimenti per le coreografie: “Vorrei fare i complimenti a Giuliano Peparini che è un genio”.



